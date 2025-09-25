पीएम नरेंद्र मोदी बोले- कांग्रेस की राज में लूट ही लूट थी, भाजपा के राज में बचत ही बचत है
पीएम नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा में परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा.
Published : September 25, 2025 at 4:25 PM IST
बांसवाड़ा: पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बांसवाड़ा में देश को 1 लाख 22 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए जीएसटी रिफॉर्म से होने वाली बचत को उदाहरण के साथ समझाया. साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में लूट ही लूट था, जबकि भाजपा के राज में बचत ही बचत है. पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए नए जीएसटी रिफॉर्म के बारे में बताने के साथ ही कांग्रेस के शासन में वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स को भी गिनाया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कांग्रेस की लूट को बंद किया. आजकल जो बहुत गुस्से में रहते हैं, इसका कारण यही है.
टैक्स जंजाल से मुक्ति दिलाई: पीएम मोदी ने कहा कि 2017 में हमने जीएसटी लागू करके टैक्स के जंजाल से मुक्ति दिलाई. नवरात्रि के पहले दिन से भारत जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है. हर रोज इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर चीजें सस्ती हो गईं. उन्होंने 2014 से पहले कांग्रेस शासन के दौरान वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स और अब होने वाली बचत को उदाहरण के साथ समझाया. मोदी ने कहा कि 2014 से पहले 100 रुपए की चीज 131 रुपए की पड़ती थी. कांग्रेस की सरकार 100 रुपए की खरीद पर 31 रुपए टैक्स लेती थी. 2017 में हमने पहली बार जीएसटी लागू किया तो 100 रुपए का सामान 118 रुपए में आने लगा. अब 22 सितंबर को दोबारा जीएसटी रिफॉर्म हुआ तो, अब 100 रुपए की चीज 105 रुपए में पड़ती है. कांग्रेस के जमाने की तुलना में आज 100 रुपए की खरीदारी पर 26 रुपए की बचत हो रही है.
LIVE: PM Shri @narendramodi lays foundation stone, inaugurates development works in Banswara, Rajasthan. #ModiTransformsRajasthan https://t.co/g4QGCF0NQT— BJP (@BJP4India) September 25, 2025
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में 500 रुपए का जूता 575 रुपए का पड़ता था, 75 रुपए का टैक्स सरकार लेती थी. जीएसटी लागू होने के बाद इस टैक्स में 15 रुपए कम हुए और अब नए जीएसटी बदलाव के बाद 50 रुपए कम हो गए हैं. पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार 60 हजार रुपए की बाइक पर 19 हजार रुपए टैक्स लेती थी. 22 सितंबर से नए जीएसटी बदलाव के बाद 60 हजार रुपए की बाइक पर 10 हजार रुपए टैक्स लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 2014 से पहले 300 रुपए के सीमेंट के बैग पर 90 रुपए से अधिक टैक्स सरकार लेती थी. 2017 में जीएसटी लागू होने पर टैक्स 10 रुपए कम हुआ, दोबारा रिफॉर्म करने पर सीमेंट बैग पर 50 रुपए ही जीएसटी लग रही है. आज 40 रुपए की बचत हो रही है. पीएम ने कहा कि कांग्रेस के राज में लूट ही लूट थी, जबकि भाजपा की सरकार में बचत ही बचत है.
आत्मनिर्भर बनना होगा: पीएम ने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है, लेकिन हमारा आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी है. हम किसी ओर पर निर्भर नहीं रहें, इसके लिए जरूरी है कि स्वदेशी मंत्रों को याद रखें. उन्होंने दुकानदारों और आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी को संकल्प लेना होगा कि स्वदेशी ही बेचेंगे और स्वदेशी ही खरीदेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि मेरा स्वदेशी की परिभाषा स्पष्ट है. दुनिया का चाहे कोई भी ब्रांड या कंपनी हो, लेकिन सामान अगर हिंदुस्तान में बन रहा है, उसमें हमारे यहां के लोगों की मेहनत है तो वह स्वदेशी है. उन्होंने कहा कि स्वदेशी खरीदते हैं तो उससे नए हाईवे, स्कूल, अस्पताल बनते हैं. हमें स्वदेशी को अपना स्वाभिमान बनाना है.
आज से 11 साल पहले, कांग्रेस के समय हालात कितने खराब थे, क्योंकि कांग्रेस सरकार देशवासियों का शोषण करने में लगी हुई थी। कांग्रेस सरकार देश के लोगों को ही लूट रही थी। कांग्रेस के समय में टैक्स और महंगाई दोनों आसमान पर थे।— BJP (@BJP4India) September 25, 2025
जब आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, तब हमने कांग्रेस की लूट को… pic.twitter.com/uigS9SkNeC
कांग्रेस ने आदिवासियों को किया अनदेखा: पीएम मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी समाज को हमेशा नजरअंदाज किया, उनकी जरूरत को कभी नहीं समझा. भाजपा के 'अटलजी' की सरकार में पहली बार आदिवासी मंत्रालय बना. उसके पहले इतने दशक निकल गए, लेकिन कोई मंत्रालय नहीं बना. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आदिवासी क्षेत्र में इतने बड़े प्रोजेक्ट आएंगे.
बिजली के महत्व पर नहीं दिया ध्यान: पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने बिजली के महत्व पर ध्यान नहीं दिया. 2014 में दायित्व संभाला तो देश के 2.50 करोड़ घर ऐसे थे, जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था. 18 हजार गांव में बिजली का खंभा नहीं लगा था. घंटों बिजली की कटौती होती थी. गांव में 4-5 घंटे बिजली आ जाए तो बड़ी बात होती थी. उन्होंने कहा कि पहले लोगों के लिए खबर बिजली जाना नहीं, बिजली आना होता था. 2014 में हमारी सरकार ने इन हालातों को बदलने का संकल्प लिया. देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई, जहां बिजली के तार पहुंचे वहां बिजली भी पहुंची. 21वीं सदी में जिस देश को तेज गति से विकास करना है, उसे अपने यहां बिजली का उत्पादन बढ़ाना ही होगा. इसमें भी सबसे सफल वही होंगे जो क्लीन ऊर्जा में आगे रहेंगे.
कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक का सेंटर बना: पीएम मोदी ने प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में प्रदेश पेपर लीक का सेंटर बन गया, महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था. अवैध शराब और अपराध का कारोबार खूब पनपा. भाजपा को मौका दिया तो हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया. आज भाजपा सरकार राजस्थान को तेज विकास की राह पर आगे बढ़ा रही है.
मां त्रिपुरा सुंदरी व माही को किया प्रणाम: पीएम ने कहा कि मां त्रिपुरा सुंदरी की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है. मुझे माही मां के भी दर्शन हुए. माही का पानी आदिवासी भाई-बहनों के संघर्ष और जीवटता का प्रतीक है. मां त्रिपुरा सुंदरी और मां माही को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं. साधना और शौर्य की इस धरती को नमन करता हूं.
राजस्थान से बिजली के सामर्थ्य का नया अध्याय: पीएम ने कहा कि नवरात्रि में शक्ति के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं, यहां ऊर्जा शक्ति यानी बिजली से जुड़ा आयोजन हो रहा है. राजस्थान से बिजली के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है. 90 हजार करोड़ से ज्यादा के बिजली के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं. इतने प्रोजेक्ट एक साथ शुरू होना दर्शाता है कि देश बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. इस रफ्तार में देश के सभी हिस्से शामिल हैं. हर राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है.
