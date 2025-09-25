ETV Bharat / bharat

पीएम नरेंद्र मोदी बोले- कांग्रेस की राज में लूट ही लूट थी, भाजपा के राज में बचत ही बचत है

बांसवाड़ा: पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बांसवाड़ा में देश को 1 लाख 22 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए जीएसटी रिफॉर्म से होने वाली बचत को उदाहरण के साथ समझाया. साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में लूट ही लूट था, जबकि भाजपा के राज में बचत ही बचत है. पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए नए जीएसटी रिफॉर्म के बारे में बताने के साथ ही कांग्रेस के शासन में वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स को भी गिनाया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कांग्रेस की लूट को बंद किया. आजकल जो बहुत गुस्से में रहते हैं, इसका कारण यही है.

टैक्स जंजाल से मुक्ति दिलाई: पीएम मोदी ने कहा कि 2017 में हमने जीएसटी लागू करके टैक्स के जंजाल से मुक्ति दिलाई. नवरात्रि के पहले दिन से भारत जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है. हर रोज इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर चीजें सस्ती हो गईं. उन्होंने 2014 से पहले कांग्रेस शासन के दौरान वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स और अब होने वाली बचत को उदाहरण के साथ समझाया. मोदी ने कहा कि 2014 से पहले 100 रुपए की चीज 131 रुपए की पड़ती थी. कांग्रेस की सरकार 100 रुपए की खरीद पर 31 रुपए टैक्स लेती थी. 2017 में हमने पहली बार जीएसटी लागू किया तो 100 रुपए का सामान 118 रुपए में आने लगा. अब 22 सितंबर को दोबारा जीएसटी रिफॉर्म हुआ तो, अब 100 रुपए की चीज 105 रुपए में पड़ती है. कांग्रेस के जमाने की तुलना में आज 100 रुपए की खरीदारी पर 26 रुपए की बचत हो रही है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में 500 रुपए का जूता 575 रुपए का पड़ता था, 75 रुपए का टैक्स सरकार लेती थी. जीएसटी लागू होने के बाद इस टैक्स में 15 रुपए कम हुए और अब नए जीएसटी बदलाव के बाद 50 रुपए कम हो गए हैं. पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार 60 हजार रुपए की बाइक पर 19 हजार रुपए टैक्स लेती थी. 22 सितंबर से नए जीएसटी बदलाव के बाद 60 हजार रुपए की बाइक पर 10 हजार रुपए टैक्स लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 2014 से पहले 300 रुपए के सीमेंट के बैग पर 90 रुपए से अधिक टैक्स सरकार लेती थी. 2017 में जीएसटी लागू होने पर टैक्स 10 रुपए कम हुआ, दोबारा रिफॉर्म करने पर सीमेंट बैग पर 50 रुपए ही जीएसटी लग रही है. आज 40 रुपए की बचत हो रही है. पीएम ने कहा कि कांग्रेस के राज में लूट ही लूट थी, जबकि भाजपा की सरकार में बचत ही बचत है.

आत्मनिर्भर बनना होगा: पीएम ने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है, लेकिन हमारा आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी है. हम किसी ओर पर निर्भर नहीं रहें, इसके लिए जरूरी है कि स्वदेशी मंत्रों को याद रखें. उन्होंने दुकानदारों और आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी को संकल्प लेना होगा कि स्वदेशी ही बेचेंगे और स्वदेशी ही खरीदेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि मेरा स्वदेशी की परिभाषा स्पष्ट है. दुनिया का चाहे कोई भी ब्रांड या कंपनी हो, लेकिन सामान अगर हिंदुस्तान में बन रहा है, उसमें हमारे यहां के लोगों की मेहनत है तो वह स्वदेशी है. उन्होंने कहा कि स्वदेशी खरीदते हैं तो उससे नए हाईवे, स्कूल, अस्पताल बनते हैं. हमें स्वदेशी को अपना स्वाभिमान बनाना है.