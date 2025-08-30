ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी की जापान यात्रा से भारत-जापान संबंधों में और प्रगति हुई. प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला.

PM Modi In Bullet Train
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष शिगेरु इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन में यात्रा की. (फोटो- पीटीआई)
Published : August 30, 2025 at 2:26 PM IST

टोक्यो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सेंडाई पहुंचने के लिए बुलेट ट्रेन से यात्रा की. इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के साथ थे.

इस तरह इशिबा और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों के बीच दोस्ती के बंधन को दर्शाया. सोशल साइट X पर एक पोस्ट में, इशिबा ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेंडाई. कल रात से जारी, मैं आपके साथ कार में रहूंगा."

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय रेल चालकों का अभिवादन किया. प्रधानमंत्री मोदी 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे. उन्होंने टोक्यो से सेंडाइ तक शिंकानसेन विमान से यात्रा की और एक सेमीकंडक्टर संयंत्र और बुलेट ट्रेन कोच निर्माण स्थल सहित प्रमुख औद्योगिक सुविधाओं का दौरा किया.

मियागी प्रान्त में सेंडाइ के पास स्थित इस सेमीकंडक्टर संयंत्र का विकास ताइवान की पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन (PSMC) द्वारा एसबीआई होल्डिंग्स और जापानी साझेदारों के सहयोग से जापान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (JSMC) नामक संयुक्त उद्यम के तहत किया जा रहा है.

गौर करें तो ओहिरा गांव में द्वितीय उत्तरी सेंडाई केंद्रीय औद्योगिक पार्क में स्थित यह संयंत्र, जापान के घरेलू चिप-निर्माण उद्योग को पुनर्जीवित करने के सबसे बड़े प्रयासों में से एक है.

यह संयंत्र 12-इंच सेमीकंडक्टर वेफर्स का उत्पादन करेगा. इसकी शुरुआत 40-नैनोमीटर तकनीक से होगी. इसके बाद में इसका विस्तार 28 नैनोमीटर और 55 नैनोमीटर नोड्स तक किया जाएगा.

इसका मुख्य ध्यान ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स पर होगा. यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों और अगली पीढ़ी के मोबिलिटी समाधानों की बढ़ती मांग देखी जा रही है. चालू होने के बाद, इस संयंत्र से प्रति माह लगभग 40,000 वेफर्स के निर्माण की उम्मीद है, जिससे यह जापान की घरेलू चिप आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देगा.

प्रधानमंत्री ने अपनी जापान यात्रा भी समाप्त कर ली है और महत्वपूर्ण शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन रवाना हो गए हैं. इस तरह से 7 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली चीन यात्रा है. पीएम नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. यह सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा.

