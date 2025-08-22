ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर TMC पर हमला बोला, बंगाल में डबल इंजन वाली सरकार लाने का किया अनुरोध - PM NARENDRA MODI

पीएम मोदी ने कोलकाता दौरे में पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा.

Prime Minister Narendra Modi addresses a public meeting, in Kolkata
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित किया (PTI)
Published : August 22, 2025 at 10:48 PM IST

दमदम/कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दल पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने और सार्वजनिक जीवन में शुचिता के मकसद से लाए गए विधायी कदमों का विरोध करने का आरोप लगाया.

दमदम स्थित केंद्रीय कारागार के मैदान में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस हफ्ते की शुरुआत में संसद में पेश किए गए संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र किया, जो प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 30 दिन या उससे अधिक समय तक जेल में रहने पर पद पर बने रहने से रोकता है.

प्रस्तावित कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, "पिछले 11 साल से देश भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है. अभी इसी दिशा में देश ने एक और बड़ा कदम उठाया है. इस बार लोकसभा में भाजपा सरकार एक बहुत बड़ा एंटी करप्शन बिल लेकर आई है. मैं बंगाल के लोगों से इस बिल के बारे में विशेष तौर पर बात करूंगा, साथियों आप भी जानते हैं हमारे देश में अगर एक छोटा सा सरकारी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी ड्राइवर हो, प्यून हो, सरकार की सरकार के किसी कैंटिन में काम करता हो, सरकार में कहीं साफ-सफाई का काम करता हो. अगर उस कर्मचारी को किसी पुलिस वाले ने जेल में बंद कर दिया तो करीब-करीब 50 घंटे में अगर उसको ज़मानत नहीं मिली और 50 घंटे जेल में रह गया तो ऑटोमेटिक उसकी नौकरी चली जाती है, सस्पेंड हो जाता है."

प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 41 मिनट तक सभा को संबोधित किया. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, "अगर कोई छोटा कर्मचारी दो दिन जेल में रहता है, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए क़ानून बना हुआ है. लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री जेल जाता है, तो उसके लिए कोई क़ानून नहीं है." उन्होंने व्यावहारिक रूप से समझाया कि संविधान के 130वें संशोधन को पारित करके इस विधेयक को कानून क्यों बनाया जाना चाहिए. उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा. प्रधानमंत्री ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बिना इस्तीफ़ा दिए जेल से सरकार चलाने का मुद्दा भी उठाया. हालांकि, उन्होंने केजरीवाल का नाम नहीं लिया.

उन्होंने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी इस विधेयक से जोड़ा. पीएम मोदी ने कहा, "पश्चिम बंगाल ने यह घटना कई बार देखी है. तृणमूल के एक मंत्री (पार्थ चटर्जी) शिक्षक घोटाले में अभी भी जेल में हैं. उनके घर से नोटों का ढेर मिला था. लेकिन तब भी वह मंत्री अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे. यहां जनता की हर भावना को बेरहमी से कुचला गया है. इसी तरह, तृणमूल के एक और मंत्री (पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिया मलिक) पर गरीबों का राशन लूटने का आरोप है. उनकी करोड़ों रुपये की संपत्ति भी ज़ब्त कर ली गई है. यह मंत्री भी जेल जाने के बाद अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे. उन्होंने लोगों की भावनाओं और संविधान की भावना का ज़रा भी ध्यान नहीं रखा."

प्रधानमंत्री ने उपस्थित जनसमूह से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कहा, "मुझे बताइए, क्या ऐसे भ्रष्ट और जनता को धोखा देने वाले लोगों को सरकार में अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? हमने देखा है कि मुख्यमंत्री भी जेल जाते हैं. लेकिन वे जेल से ही सरकार चलाते हैं. यह संविधान और लोकतंत्र का घोर अपमान है. और मोदी संविधान के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते. इसलिए मैंने तय किया है कि यह सब जारी नहीं रहने दिया जाएगा."

तीन मेट्रो रूटों सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 'असली' बदलाव का आह्वान किया. उन्होंने राज्य में रेलवे, मेट्रो, बुनियादी ढांचे, निवेश, रोज़गार समेत विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विकास का सपना दिखाते हुए आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को मौका देने का आह्वान किया. डबल इंजन वाली सरकार लाने का अनुरोध करते हुए, प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए बंगाली में कई नारे भी दिए, जैसे "बंगाल उठेगा, तभी विकसित भारत जीतेगा. तृणमूल जाएगी, भाजपा आएगी. तृणमूल हटाओ, बंगाल बचाओ. अगर बचना है, तो भाजपा यही करती है. तृणमूल जाएगी, तभी असली बदलाव आएगा."

उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने सबसे पहले कांग्रेस को सत्ता में लाया. उसके बाद, वामपंथी सरकार लंबे समय तक सत्ता में रही. उससे बदलाव की चाहत रखने वाले बंगाल के लोगों ने 15 साल पहले "मां-माटी-मानुष" के नारे के साथ सत्ता में आई तृणमूल सरकार पर भरोसा किया. हालांकि, प्रधानमंत्री ने दावा किया कि बंगाल में हालात पहले से भी बदतर हो गए हैं.

