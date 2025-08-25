नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में अपने फिजी समकक्ष सिटिवेनी लिगामामादा राबुका से मुलाकात की. फिजी के प्रधानमंत्री राबुका और प्रधानमंत्री मोदी की ये भेंट हैदराबाद हाउस में हुई. दोनों ही नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर जोर दिया. साथ ही उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर के भोजन का आयोजन कर रहे हैं. आज ही राबुका का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है.

फिजी के प्रधानमंत्री राबुका ने रविवार को अपनी आधिकारिक भारत यात्रा शुरू की और 26 अगस्त तक भारत में रहेंगे. उनकी यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में भारत-फिजी साझेदारी को और प्रगाढ़ करेगी. 27 अगस्त को राबुका फिजी रवाना हो जाएंगे.

राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने पर प्रधानमंत्री राबुका का स्वागत केंद्रीय शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने किया. वर्तमान पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री राबुका की यह पहली भारत यात्रा है.

इस पहले रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा राबुका से मुलाकात की.

बैठक के दौरान, फिजी के प्रधानमंत्री के साथ फिजी के स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मंत्री रातू अटोनियो लालबालावु और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

केंद्रीय मंत्री नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर प्रधानमंत्री राबुका के साथ बातचीत की. एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहा, "आज नई दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगाममादा राबुका से हमारी 'भाजपा को जानो' पहल के तहत मुलाकात की. हमारी चर्चा पार्टी-दर-पार्टी संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित थी, जहां मैंने हमारी पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक ढांचे और भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला. हमने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विस्तृत चर्चा की. दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए हमारी साझेदारी को गहरा करने की आशा है."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी के पीएम सिटिवेनी लिगामामादा राबुका से मुलाकात की. (ANI)

विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, राबुका राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय विश्व मामलों की परिषद (आईसीडब्ल्यूए) में 'शांति के महासागर' विषय पर एक व्याख्यान भी देंगे.

