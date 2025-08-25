नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में अपने फिजी समकक्ष सिटिवेनी लिगामामादा राबुका से मुलाकात की. फिजी के प्रधानमंत्री राबुका और प्रधानमंत्री मोदी की ये भेंट हैदराबाद हाउस में हुई. दोनों ही नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर जोर दिया. साथ ही उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर के भोजन का आयोजन कर रहे हैं. आज ही राबुका का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है.
फिजी के प्रधानमंत्री राबुका ने रविवार को अपनी आधिकारिक भारत यात्रा शुरू की और 26 अगस्त तक भारत में रहेंगे. उनकी यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में भारत-फिजी साझेदारी को और प्रगाढ़ करेगी. 27 अगस्त को राबुका फिजी रवाना हो जाएंगे.
#WATCH | Delhi | PM Modi says, " india and fiji support a free, inclusive, open, secure and prosperous india-pacific. the pm's 'oceans of peace' is a very positive thought. india and fiji may be oceans apart, but our aspirations sail in the same boat...we are part of a world… pic.twitter.com/uBkK0x6sfF— ANI (@ANI) August 25, 2025
राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने पर प्रधानमंत्री राबुका का स्वागत केंद्रीय शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने किया. वर्तमान पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री राबुका की यह पहली भारत यात्रा है.
VIDEO | Delhi: In a joint press conference with Fiji Prime Minister Sitiveni Ligamamada Rabuka, PM Modi says,— Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2025
" indian coaches will now train fiji's cricket team. we have also decided that hindi and sanskrit will be taught in universities in fiji, with indian teachers being sent… pic.twitter.com/NnPowolAFk
इस पहले रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा राबुका से मुलाकात की.
बैठक के दौरान, फिजी के प्रधानमंत्री के साथ फिजी के स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मंत्री रातू अटोनियो लालबालावु और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.
केंद्रीय मंत्री नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर प्रधानमंत्री राबुका के साथ बातचीत की. एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहा, "आज नई दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगाममादा राबुका से हमारी 'भाजपा को जानो' पहल के तहत मुलाकात की. हमारी चर्चा पार्टी-दर-पार्टी संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित थी, जहां मैंने हमारी पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक ढांचे और भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला. हमने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विस्तृत चर्चा की. दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए हमारी साझेदारी को गहरा करने की आशा है."
जगत प्रकाश नड्डा ने 24 अगस्त को अपने ट्वीट में लिखा कि आज नई दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री, सिटिवेनी लिगामामादा राबुका से हमारी 'भाजपा को जानें' पहल के तहत मुलाकात हुई.
फिजी के प्रधानमंत्री राबुका और प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को वार्ता करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में दोपहर के भोजन का आयोजन करेंगे. उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, राबुका राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय विश्व मामलों की परिषद (आईसीडब्ल्यूए) में 'शांति के महासागर' विषय पर एक व्याख्यान भी देंगे.
