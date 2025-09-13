ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर दौरा, चुराचांदपुर में हिंसा से विस्थापित हुए लोगों से मिले, जानें प्रमुख बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक चुराचांदपुर पहुंचे और प्रभावित लोगों से बातचीत की.

PM Narendra Modi Manipur Visit Churachandpur Imphal key points Updates
प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के चुराचांदपुर में हिंसा से विस्थापित हुए लोगों से मिले (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2025 at 1:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर पहुंचे. मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर की उनकी यह पहली यात्रा है. यात्रा के दौरान पीएम मोदी हिंसा प्रभावित चुराचांदपुर और इंफाल में विस्थापित हुए लोगों से बातचीत करेंगे.

मिजोरम के आइजोल में 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर में हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक चुराचांदपुर पहुंचे. यहां उनका स्वागत किया गया. इसके बाद उन्होंने हिंसा के कारण प्रभावित हुए लोगों के एक समूह से बातचीत की.

प्रधानमंत्री मोदी ने चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं में 3,600 करोड़ रुपये से अधिक की मणिपुर शहरी सड़कें, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना; 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं; मणिपुर इन्फोटेक विकास (MIND) परियोजना, 9 स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं.

पीएम मोदी ने चुराचांदपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मणिपुर की धरती साहस और वीरता की धरती है. वह मणिपुर के लोगों के जज्बे को सलाम करते हैं. पीएम मोदी ने कहा, "आप सभी भारी बारिश के बावजूद यहां आए, मैं आपके प्यार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ सका, इसलिए मैंने सड़क मार्ग से आने का फैसला किया. इस दौरान मैंने जो दृश्य देखे, उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज मेरा हेलीकॉप्टर काम नहीं कर रहा था. जिस तरह से मैंने मणिपुर के युवाओं और बुजुर्गों को हाथों में तिरंगा लिए देखा, मैं इस पल को अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता."

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इंफाल पहुंचे. यहां एक कार्यक्रम में उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी बातों को सुना.

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की प्रमुख बातें-

चुराचंदपुर और इंफाल में, पीएम मोदी आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे और अपनी यात्रा के दौरान दो रैलियों को संबोधित करेंगे.

पीएम मोदी चुराचंदपुर में ₹7,300 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे.

इंफाल में ₹1,200 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे

परियोजनाओं में इंफाल के मंत्रीपुखरी में ₹101 करोड़ की लागत से निर्मित नए मणिपुर पुलिस मुख्यालय और उसी इलाके में ₹538 करोड़ की लागत से निर्मित एक नागरिक सचिवालय का उद्घाटन शामिल है.

चुराचांदपुर में ₹3,647 करोड़ की जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना और ₹550 करोड़ की मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट (MIND) परियोजना शामिल है.

इसी साल फरवरी से मणिपुर राष्ट्रपति शासन लागू है.

पीएम मोदी की यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने दावा किया कि यह यात्रा शांति और सद्भाव के लिए एक बल प्रदान करने के बजाय, वास्तव में एक "तमाशा" होने जा रही है.

मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कीशम मेघचंद्र ने आरोप लगाया कि जातीय हिंसा प्रभावित राज्य में पीएम मोदी की यात्रा "केवल प्रतीकात्मक" है, और "इसका उद्देश्य शांति लाना और न्याय सुनिश्चित करना नहीं है.

मणिपुर के एकमात्र राज्यसभा सांसद लीशेम्बा सनाजाओबा ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लोगों और राज्य के लिए सौभाग्यशाली बताया.
प्रमुख कुकी-जो समूहों ने प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर यात्रा का स्वागत किया है और इसे "ऐतिहासिक और दुर्लभ अवसर" बताया है.

मणिपुर सरकार ने पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर पहले ही चुराचांदपुर जिले में एयर गन पर प्रतिबंध लगा दिया था.

यह भी पढ़ें- राहुल के डेटाबेस पर उठी उंगली को कांग्रेस ने बताया बकवास, बीजेपी को लताड़ा, कहा- अभी और होंगे महाखुलासे

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI IN MANIPURPM MODI CHURACHANDPUR VISITPM MODI MANIPUR VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पटना पहुंचते ही विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा, बोले- 'PM मोदी और उनकी मां के अपमान का जनता देगी जवाब'

जंगल में गश्त पर थे वन कर्मी, अचानक सामने आ गए 3 बाघ, जानें फिर क्या हुआ?

SBI का बड़ा ऐलान: करोड़ों ग्राहकों के लिए डिपॉजिट स्कीम में नया बदलाव लागू

रणदीप हुड्डा ने सारागढ़ी दिवस पर हवलदार ईशर सिंह और 21 सिख सैनिकों की बेमिसाल बहादुरी को किया नमन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.