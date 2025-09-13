ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर दौरा, चुराचांदपुर में हिंसा से विस्थापित हुए लोगों से मिले, जानें प्रमुख बातें

प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के चुराचांदपुर में हिंसा से विस्थापित हुए लोगों से मिले ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर पहुंचे. मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर की उनकी यह पहली यात्रा है. यात्रा के दौरान पीएम मोदी हिंसा प्रभावित चुराचांदपुर और इंफाल में विस्थापित हुए लोगों से बातचीत करेंगे.

मिजोरम के आइजोल में 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर में हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक चुराचांदपुर पहुंचे. यहां उनका स्वागत किया गया. इसके बाद उन्होंने हिंसा के कारण प्रभावित हुए लोगों के एक समूह से बातचीत की.

प्रधानमंत्री मोदी ने चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं में 3,600 करोड़ रुपये से अधिक की मणिपुर शहरी सड़कें, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना; 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं; मणिपुर इन्फोटेक विकास (MIND) परियोजना, 9 स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं.

पीएम मोदी ने चुराचांदपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मणिपुर की धरती साहस और वीरता की धरती है. वह मणिपुर के लोगों के जज्बे को सलाम करते हैं. पीएम मोदी ने कहा, "आप सभी भारी बारिश के बावजूद यहां आए, मैं आपके प्यार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ सका, इसलिए मैंने सड़क मार्ग से आने का फैसला किया. इस दौरान मैंने जो दृश्य देखे, उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज मेरा हेलीकॉप्टर काम नहीं कर रहा था. जिस तरह से मैंने मणिपुर के युवाओं और बुजुर्गों को हाथों में तिरंगा लिए देखा, मैं इस पल को अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता."

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इंफाल पहुंचे. यहां एक कार्यक्रम में उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी बातों को सुना.

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की प्रमुख बातें-

चुराचंदपुर और इंफाल में, पीएम मोदी आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे और अपनी यात्रा के दौरान दो रैलियों को संबोधित करेंगे.