पीएम मोदी जा सकते हैं मणिपुर, इंफाल में बनाया जा रहा मंच, सौंदर्यीकरण जारी

इंफाल/चुराचंदपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले सप्ताह राज्य की संभावित यात्रा के मद्देनजर क्षेत्र में सफाई और रंगाई-पुताई का काम चल रहा है. वहीं मणिपुर के इंफाल में कंगला किले में एक भव्य मंच बनाया जा रहा है.

इस बारे में शनिवार को जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने किले में निर्माण और सफाई कार्यों के उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन कहा कि इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रधानमंत्री के 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा करने की संभावना है, जो मैतेई और कुकी के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद राज्य का उनका पहला दौरा होगा.

एक अधिकारी ने बताया, "इंफाल के कंगला किले में एक भव्य मंच का निर्माण कार्य चल रहा है. मंच के सामने 15,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है. किले के अंदर सफाई और रंग-रोगन का काम भी चल रहा है."

कंगला किला पूर्व मणिपुरी शासकों की सत्ता का पारंपरिक केंद्र रहा है. एक अन्य अधिकारी ने बताया, "मंच के निर्माण के लिए सामग्री मणिपुर के बाहर से मंगाई जा रही है और निर्माण कार्य में 100 से ज़्यादा मजदूर लगे हुए हैं. इसके अलावा, सुरक्षाकर्मियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है."