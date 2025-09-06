ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी जा सकते हैं मणिपुर, इंफाल में बनाया जा रहा मंच, सौंदर्यीकरण जारी

पीएम मोदी के मणिपुर में संभावित दौरे को देखते हुए मंच बनाया जा रहा है. साथ ही रंग-रोगन का काम भी किया जा रहा है.

Prime Minister Narendra Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2025 at 1:47 PM IST

3 Min Read

इंफाल/चुराचंदपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले सप्ताह राज्य की संभावित यात्रा के मद्देनजर क्षेत्र में सफाई और रंगाई-पुताई का काम चल रहा है. वहीं मणिपुर के इंफाल में कंगला किले में एक भव्य मंच बनाया जा रहा है.

इस बारे में शनिवार को जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने किले में निर्माण और सफाई कार्यों के उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन कहा कि इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रधानमंत्री के 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा करने की संभावना है, जो मैतेई और कुकी के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद राज्य का उनका पहला दौरा होगा.

एक अधिकारी ने बताया, "इंफाल के कंगला किले में एक भव्य मंच का निर्माण कार्य चल रहा है. मंच के सामने 15,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है. किले के अंदर सफाई और रंग-रोगन का काम भी चल रहा है."

कंगला किला पूर्व मणिपुरी शासकों की सत्ता का पारंपरिक केंद्र रहा है. एक अन्य अधिकारी ने बताया, "मंच के निर्माण के लिए सामग्री मणिपुर के बाहर से मंगाई जा रही है और निर्माण कार्य में 100 से ज़्यादा मजदूर लगे हुए हैं. इसके अलावा, सुरक्षाकर्मियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है."

उन्होंने कहा कि किले में प्रवेश करने वाले आगंतुकों की पहचान दर्ज की जा रही है. अधिकारी ने बताया कि इंफाल हवाई अड्डे और कंगला किले के बीच 7 किलोमीटर के हिस्से में सड़क के मध्य भाग को भी पुनः रंगा जा रहा है और पेड़ों की छंटाई की जा रही है.

भाजपा के एक नेता ने बताया, "हमें प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. अगर वह आते हैं तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मोदी का भव्य स्वागत हो."

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि चुराचांदपुर जिला मुख्यालय में पीस ग्राउंड में भी इस तरह का काम चल रहा है. विपक्षी दल प्रधानमंत्री द्वारा जातीय संघर्ष से ग्रस्त राज्य का दौरा न करने के लिए भाजपा पर हमला कर रहे हैं.

मई 2023 से मेइती और कुकी-ज़ो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं. मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद केंद्र ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था. राज्य विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें- GST में बदलाव पर बोले पीएम मोदी, 'बच्चों की टॉफियों पर भी कांग्रेस लगाती थी 21 परसेंट टैक्स, मैंने किया होता तो'

For All Latest Updates

TAGGED:

STAGE CONSTRUCTIONIMPHAL CHURACHANDPURPOLITICAL VISITPUBLIC WORKSPM MODI LIKELY VISIT TO MANIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.