आज 36000 करोड़ से सीमांचल को मिलेगी नई उड़ान, पीएम मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन
पीएम मोदी आज पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे. 36 हजार करोड़ की परियोजनाओं से सीमांचल को नई उड़ान मिलेगी-
Published : September 15, 2025 at 1:02 AM IST
पूर्णिया : बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं. यह कदम उत्तर बिहार और सीमांचल के लिए हवाई संपर्क की दशकों पुरानी मांग को पूरा करेगा. अब तक हवाई सुविधा से वंचित इस इलाके को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात मिलेगी. आज से ही हवाई यात्रा भी यहां से शुरू हो जाएगी.
36 हज़ार करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ : एयरपोर्ट टर्मिनल के साथ ही प्रधानमंत्री करीब 36 हज़ार करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इन परियोजनाओं में सड़क, बिजली, कृषि और शिक्षा से जुड़े कई अहम काम शामिल हैं, जिनसे सीमांचल और कोसी-मिथिला क्षेत्र को सीधा फायदा मिलेगा.
असम के कार्यक्रमों के बाद कोलकाता आ गया हूं, जहां कल Combined Commanders’ Conference में शामिल होने का सुअवसर मिलेगा। इसके बाद बिहार के पूर्णिया जाऊंगा, जहां एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के साथ ही करीब 36,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करूंगा। pic.twitter.com/RaB1pXzuRd— Narendra Modi (@narendramodi) September 14, 2025
मखाना किसानों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड : पूर्णिया से ‘राष्ट्रीय मखाना बोर्ड’ की स्थापना की भी घोषणा होगी. बिहार का मखाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखता है. इस बोर्ड के गठन से किसानों को उत्पादन, विपणन और मूल्य संवर्धन में नई सहूलियतें मिलेंगी. सरकार का दावा है कि इससे मखाना उद्योग में रोजगार और आय दोनों में इज़ाफ़ा होगा.
पहले भी पुल का दिया तोहफ़ा : इससे पहले अगस्त महीने में प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर औंटा-सिमरिया पुल का उद्घाटन कर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली अहम सड़क परियोजना को जनता को समर्पित किया था. अब एयरपोर्ट और मखाना बोर्ड की शुरुआत को उसी कड़ी में बड़ा कदम माना जा रहा है.
पूर्णिया एयरपोर्ट से नजदीकी शहरों की दूरियां।— Purnia Airport (@PurniaAirport) September 1, 2025
15 सितंबर से अब कोसी, मिथिला और सीमांचल डायरेक्ट फ्लाइट सेवा से जुड़ेगा। #Purniaairport#PurneaAirport pic.twitter.com/J7RCbo8L7C
कई बार बिहार दौरे पर आए पीएम : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल बिहार में कई बार दौरों पर आ चुके हैं. चुनावी मौसम में उनके लगातार आगमन से एनडीए के लिए राजनीतिक संदेश भी निकाला जा रहा है. वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि बार-बार आने के बावजूद राज्य की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है.
तेजस्वी का तंज : प्रधानमंत्री के इस दौरे पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं. राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि "प्रधानमंत्री बार-बार बिहार आते हैं लेकिन यहां की असली समस्याओं पर चुप रहते हैं. अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, शिक्षा व्यवस्था चरमराई है, बेरोजगारी चरम पर है. एयरपोर्ट और बड़े-बड़े उद्घाटन से बिहार की जनता को बरगलाया नहीं जा सकता."
NDA के नेतृत्व में ऊर्जा का हो रहा है विस्तार,— BJP Bihar (@BJP4Bihar) September 14, 2025
नई परियोजनाओं से बिहार का हर घर हो रहा है रोशन!#ModiInBihar #BiharkiNDAsarkar #Welcomemodiji #NDA4Bihar pic.twitter.com/sRD4ZuRn6y
चुनावी सुगबुगाहट तेज़ : एनडीए इसे विकास की गंगा बता रहा है तो विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है. लेकिन इतना तय है कि पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन और मखाना बोर्ड की शुरुआत बिहार की राजनीति और जनता दोनों के लिए बड़ा संदेश है.
