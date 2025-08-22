ETV Bharat / bharat

बिहार को मिला हाईटेक कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, पीएम मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन - PM MODI BIHAR VISIT

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया. 570 करोड़ की लागत से भवन तैयार हुआ-

होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 22, 2025 at 4:31 PM IST

पटना : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार को करीब 13 हजार करोड़ रुपये की सौगात दी. बिहार दौरे के दौरान पीएम मोदी बोधगया पहुंचे और वहां आयोजित कार्यक्रम से कई परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया. इसी क्रम में उन्होंने मुजफ्फरपुर स्थित उत्तर बिहार के बहुप्रतिक्षित होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का भी वर्चुअल उद्घाटन किया.

150 बेड वाला अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल : करीब 570 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस नए कैंसर अस्पताल के भवन में 150 बेड की सुविधा है. इसके शुरू होने से उत्तर बिहार और आसपास के जिलों के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा. अब तक कैंसर पीड़ितों को इलाज के लिए पटना, दिल्ली, मुंबई या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन अब मुजफ्फरपुर में ही आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध होगी. यह उत्तर बिहार का सबसे बड़ा रेडियोथेरेपी सेंटर भी बन गया है.

वर्चुअली उद्घाटन करते पीएम नरेंद्र मोदी
वर्चुअली उद्घाटन करते पीएम नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)

मुजफ्फरपुर में भव्य आयोजन : पीएम मोदी द्वारा बोधगया से वर्चुअल उद्घाटन के मौके पर मुजफ्फरपुर स्थित कैंसर अस्पताल परिसर में भी भव्य कार्यक्रम हुआ. इसमें तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त राजकुमार, जिलाधिकारी सुब्रत सेन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, डॉक्टर और सैकड़ों मेडिकल स्टाफ मौजूद रहे. नए भवन को लेकर अधिकारियों और डॉक्टरों में खासा उत्साह देखने को मिला.

कमिश्नर ने बताया बड़ी उपलब्धि : तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त राजकुमार ने कहा कि यह सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार के लोगों के लिए बड़ी सौगात है. उन्होंने कहा कि अब तक मरीजों को बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था जिससे समय और पैसे की बर्बादी होती थी. लेकिन अब घर के पास ही अत्याधुनिक इलाज मिलेगा. उन्होंने इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में मील का पत्थर बताया.

प्रभारी डॉ. रविकांत ने गिनाईं खूबियां : होमी भाभा कैंसर अस्पताल के प्रभारी डॉ. रविकांत सिंह ने बताया कि पिछले पांच सालों से अस्पताल टेंट स्ट्रक्चर में चल रहा था और रोजाना सैकड़ों मरीज आते थे. अब नया भवन मिलने से इलाज की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी. फिलहाल 150 बेड की सुविधा है जिसे आगे और बढ़ाया जाएगा. अस्पताल में अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीनें और कैंसर ट्रीटमेंट की उन्नत तकनीक उपलब्ध है.

सिर्फ इलाज नहीं, रिसर्च भी होगा : डॉ. रविकांत ने कहा कि अस्पताल केवल इलाज तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि रिसर्च और अध्ययन कार्य भी होंगे. इससे कैंसर के इलाज में नई दिशा मिलेगी और मरीजों को बेहतर परिणाम मिलेंगे.

ETV Bharat
होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर (ETV Bharat)

''पिछले 5 वर्षों से अस्पताल टेंट स्ट्रक्चर में संचालित हो रहा था. रोजाना सैकड़ों मरीज यहां इलाज के लिए आते थे. अब नया भवन मिल जाने से न सिर्फ मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा बल्कि इलाज की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी. उन्होंने बताया कि फिलहाल अस्पताल में 150 बेड की सुविधा है, आने वाले दिनों में इसे और विस्तारित किया जाएगा.''- डॉ. रविकांत, प्रभारी, होमी भाभा कैंसर अस्पताल

अब मरीजों को नहीं भटकना पड़ेगा : मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार में कैंसर के कई मामले सामने आते रहे हैं. अब तक मरीजों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था लेकिन अब यह अस्पताल उम्मीद की नई किरण लेकर आया है.

ETV Bharat
होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन (ETV Bharat)

महंगे इलाज से मिलेगा छुटकारा : अस्पताल का नया भवन तैयार होने के बाद स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों को राहत लेकर आया है. मरीजों ने कहा कि अब उन्हें महंगे इलाज के लिए दूर-दराज नहीं जाना पड़ेगा.

पीएम मोदी ने कही बड़ी बात : बोधगया से वर्चुअल उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बिहार विकास की नई राह पर बढ़ रहा है. केंद्र सरकार की कोशिश है कि यहां के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में बेहतर सुविधा मिले. उन्होंने कहा कि यह कैंसर अस्पताल बिहार और पूर्वी भारत के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा.

ETV Bharat
अस्पताल के स्टाफ और अतिथिगण (ETV Bharat)

