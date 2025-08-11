ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने सांसदों के लिए 184 नए बहुमंजिला फ्लैटों का किया उद्घाटन, आधुनिक सुविधाओं से युक्त - PM NARENDRA MODI

प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप-VII बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया.

PM Modi Inaugurates 184 New Multi-Storey Flats For MPs In New Delhi
प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए 184 नए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 1:13 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह (BKS) मार्ग पर संसद सदस्यों के लिए 184 नए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया.

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा किरेन रिजिजू उपस्थित थे. उद्घाटन समारोह के दौरान, प्रधानमंत्री ने आवास स्थल पर सिंदूर का एक पौधा लगाया.

उन्होंने आवासीय परिसर के निर्माण और पूरा होने के लिए साथ मिलकर काम करने वाले मजदूरों से भी मुलाकात की और बातचीत की.

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मुख्य भाषण में कहा, "आज मुझे संसद में अपने सहयोगियों के लिए आवासीय परिसर का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला. चार टावरों के नाम हैं- कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली, जो भारत की चार महान नदियां हैं, कुछ लोगों को टावर का नाम कोसी रखने में असहजता महसूस होगी. वे इसे नदी के रूप में नहीं, बल्कि बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे."

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि नवनिर्मित टाइप-VII फ्लैटों में से प्रत्येक का अनुमानित कार्पेट एरिया 5000 वर्ग फीट है. फ्लैटों को आवासीय और आधिकारिक दोनों उद्देश्यों के लिए पर्याप्त विशाल बनाया गया है, ताकि सांसद अपने घरों से आराम से अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें.

आवासीय परिसर में कार्यालयों, कर्मचारियों के आवास और सामुदायिक केंद्र के लिए समर्पित स्थान भी हैं, जो इसे निवासियों के लिए एक पूर्ण और सुविधाजनक स्थान बनाते हैं.

लोकसभा सचिवालय की एक आधिकारिक बयान कहा है कि यह परियोजना जीआरआईएचए 3-स्टार रेटिंग के मानकों का पालन करती है और राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) 2016 का अनुपालन करती है.

सभी इमारतें आधुनिक मानकों के अनुरूप डिजाइन की गई हैं, भूकंपरोधी हैं और नवीनतम संरचनात्मक सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित हैं.

इसके साथ ही, परिसर में सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस सुरक्षा व्यवस्था भी है. सुविधाएं और लेआउट जनप्रतिनिधियों की बदलती जरूरतों के अनुरूप हैं और एक आधुनिक और आरामदायक जीवन का अनुभव प्रदान करते हैं.

पीएमओ के अनुसार, यह परिसर "दिव्यांग-अनुकूल" (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ) भी है, जो समावेशी डिजाइन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. चूंकि जमीन सीमित है, इसलिए जगह का बेहतर उपयोग करने और रखरखाव की लागत कम करने के लिए वर्टिकल हाउसिंग पर जोर दिया गया है.

