बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे भारतीय प्रौद्योगिकी और मेक इन इंडिया पहल का हाथ है. जिसने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया. उन्होंने कहा कि दुनिया ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का नया चेहरा देखा, जब उसने पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बेंगलुरु में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद जनता को संबोधित कर रहे थे. यहां मेट्रो फेज-3 परियोजना के शिलान्यास समारोह में कहा, "दुनिया ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का नया चेहरा देखा, जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतरी इलाकों में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट करने और कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करने की क्षमता का प्रदर्शन किया."
#WATCH | Bengaluru, Karnataka | Prime Minister Narendra Modi says, "Our next big priority among the current achievements should be 'Tech Aatmanirbhar Bharat'... Now is the time to give more priority to the needs of India and move ahead faster in developing new products..."… pic.twitter.com/qzcPKASpIA— ANI (@ANI) August 10, 2025
प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे हमारी प्रौद्योगिकी और मेक इन इंडिया की ताकत में बेंगलुरु और यहां के युवाओं की प्रमुख भूमिका थी. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बेंगलुरु की पहचान दुनिया के बड़े शहरों से है. उन्होंने कहा कि भारत को न केवल वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी है, बल्कि नेतृत्व भी करना है.
#WATCH | Bengaluru, Karnataka | Prime Minister Narendra Modi says, "... We have to strengthen the presence of Bengaluru and Karnataka in 'Make in India'. I urge that our products should be of the standards of 'Zero Defect, Zero Effect'. That is, there should be defect-free… pic.twitter.com/M2Q8LsEFXX— ANI (@ANI) August 10, 2025
उन्होंने कहा, "हम तभी प्रगति करेंगे जब हमारे शहर स्मार्ट, तेज और कुशल होंगे." इस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आधुनिक बुनियादी ढांचे को पूरा करने पर ज़ोर दे रही है. पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में शहरी नियोजन और शहरी बुनियादी ढांचे की बहुत आवश्यकता है. बेंगलुरु जैसे शहरों को भविष्य के लिए तैयार करना होगा.
मोदी ने कहा, "हम बेंगलुरु को नए भारत के उदय के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं. यह एक ऐसा शहर है जिसकी आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान से भरी है और इसकी कार्यप्रणाली में तकनीकी ज्ञान समाहित है." उन्होंने कहा, बेंगलुरु ने हमेशा शहर के संस्थापक केम्पे गौड़ा की विरासत को जीवित रखा है और उसे बरकरार रखा है. यह उनके सपने को वास्तविकता में बदल रहा है.
बेंगलुरु मेट्रो के येलो लाइन का उद्घाटनः पीएम मोदी ने नम्मा मेट्रो की बहुप्रतीक्षित येलो लाइन का उद्घाटन किया. ये रागीगुड्डा (आरवी रोड) से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक फैली हुई है. बेंगलुरु मेट्रो फेज-2 परियोजना के तहत आरवी रोड (रागीगुड्डा) से बोम्मासंद्रा तक येलो लाइन की लंबाई 19 किलोमीटर से अधिक है. इसमें 16 स्टेशन हैं. इस पर लगभग 7160 करोड़ रुपये की लागत आई है. बेंगलुरु-बेलगावी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखायी.
