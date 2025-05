ETV Bharat / bharat

खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ ( ETV Bharat )

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025' का उद्घाटन किया. उद्घाटन समारोह राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ. बिहार के 5 जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा. 4 मई से 15 तक 28 खेलों के लिए 8500 खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे. पीएम ने की वैभव सूर्यवंशी की तारीफ: दिल्ली से वर्चुअली 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स' का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने भोजपुरी में अपने संबोधन की शुरुआत की. इस दौरान पीएम ने आईपीएल में धमाकेदार शतक लगाने वाले राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का भी जिक्र किया. पीएम ने समस्तीपुर के वैभव की कामयाबी को कड़ी मेहनत का नतीजा बताया. साथ ही सभी एथलिट को वैसी ही मेहनत करने की प्रेरणा दी.

"हम सभी ने आईपीएल में बिहार के बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा है. वैभव ने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. उनके खेल के पीछे उनकी मेहनत तो ही है लेकिन अलग-अलग स्तर पर मैच खेलने से भी उन्हें मदद मिली है. इसका मतलब है जो जितना खेलेगा, वह उतना ही खिलेगा."- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ETV Bharat) इन 5 जिलों में होगा आयोजन: खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी पटना के अलावे राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय को भी मिली है. इन पांचों शहरों में हॉकी, तीरंदाजी, कबड्डी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स का आयोजन होगा. हालांकि शूटिंग, जिमनास्टिक और ट्रैक साइकलिंग का आयोजन दिल्ली में होगा. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) कितने खिलाड़ी होंगे शामिल?: इसके तहत कुल 28 अलग-अलग खेलों का आयोजन होगा, जिनमें ओलंपिक, गैर-ओलंपिक और पारंपरिक खेल भी शामिल हैं. इस आयोजन में 8500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे. ये भी पढे़ं: गया पहुंचा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला जत्था, जम्मू-कश्मीर से आए खिलाड़ी

