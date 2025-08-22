पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक और बिहार दौरा होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर सरकार के स्तर पर तमाम तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है. प्रधानमंत्री गया और बेगूसराय का दौरा करने वाले हैं और बिहार वासियों को उपहार देने वाले हैं.

1300 करोड़ की मिलेगी सौगात : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी गया और बेगूसराय जिले का दौरा करने वाले हैं. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को 13000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उपहार देने पहुंच रहे हैं. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर एनडीए के कार्यकर्ता उत्साहित हैं. तमाम कार्यकर्ताओं को 7:00 बजे सुबह से लेकर 8:00 बजे के बीच गया सभा स्थल पर पहुंचने के लिए कहा गया है.

सिमरिया पुल से पीएम करेंगे अभिवादन : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में छठी बार बिहार आ रहे हैं और पीएम छठे दोरे में दो जिलों की यात्रा करने वाले हैं. प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पहले गया जिले में होगा जहां वह जनसभा को संबोधित करेंगे उसके बाद प्रधानमंत्री बेगूसराय सिमरिया पुल के लिए रवाना होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया से हेलीकॉप्टर के जरिए बेगूसराय जाएंगे और वहां पुल का उद्घाटन कर लोगों का अभिवादन करेंगे.

गया में पीएम मोदी का कार्यक्रम : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:25 पर गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होंगे. 10:50 पर प्रधानमंत्री बोधगया हेलीपैड पर पहुंचेंगे. 10:55 पर प्रधानमंत्री गया हेलीपैड से सभा स्थल के लिए रवाना होंगे. 11:00 बजे से लेकर 12:15 तक प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद रहेंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

सिमरिया पुल पर पीएम मोदी : 12.20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग के जरिए रवाना होंगे और 12:25 पर बोध गया हेलीपैड पर पहुंचेंगे. पीएम नरेंद्र मोदी 12:30 मिनट पर सिमरिया पुल के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होंगे. 1:20 पर प्रधानमंत्री सिमरिया हेलीपैड पर पहुंचेंगे. 1:25 पर नरेंद्र मोदी सिमरिया हेलीपैड से पुल के लिए रवाना होंगे. सिमरिया पुल पर बीस मिनट तक रहेंगे और लोगों का अभिवादन करेंगे. फिर 1:55 पर सिमरिया हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए 2:45 पर पटना पहुंचेंगे. 2:50 पर प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे.

सिमरिया पुल का पीएम करेंगे उद्घाटन (ETV Bharat)

बिहार को बंपर सौगात :भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि- ''प्रधानमंत्री ने बिहार को विकास के पथ पर लाने का निश्चय किया है. इसी क्रम में वह बार-बार बिहार आ रहे हैं. प्रधानमंत्री इस साल करोड़ों की योजना बिहार को दे चुके हैं. चुनाव तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है. प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर हम लोग पूरी तरह तैयार हैं. लाखों की संख्या में लोग भी पहुंचने का मन बना चुके हैं.''

