नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 से 30 अगस्त तक जापान की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गुरुवार को रवाना हुए. यह लगभग सात वर्षों में उनकी पहली जापान यात्रा है.

यह यात्रा जापानी प्रधान मंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर हो रही है. अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी अपने जापानी समकक्ष के साथ वार्षिक शिखर बैठक करेंगे. जापान यात्रा के बाद, प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा करेंगे.

अपने प्रस्थान से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान जारी कर इस यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला. हम अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे. उन्होंने कहा कि हम अपनी साझेदारी को नये पंख देने और आर्थिक संबंधों के दायरे का विस्तार करने का प्रयास करेंगे.

पीएम मोदी ने कहा, "भारत साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एससीओ सदस्यों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है."

साथ ही उन्होंने कहा, मैं एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं से मिलने के लिए उत्सुक हूं. पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जापान और चीन की मेरी यात्राएं हमारे राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाएंगी और सार्थक सहयोग के निर्माण में योगदान देंगी.

वहीं जापान में प्रवासी भारतीय समुदाय उत्साह से भरा हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी देश की यात्रा पर आने वाले हैं. शिखर सम्मेलन के दौरान, दोनों प्रधानमंत्री अपने संबंधों की गहन समीक्षा करेंगे, पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लेंगे, और हमेशा की तरह, आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे.

यह शिखर सम्मेलन भारत-जापान संबंधों में अधिक लचीलापन लाने और उभरती वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से नई पहल शुरू करने का अवसर प्रदान करेगा. कार्यक्रम में टोक्यो के बाहर एक यात्रा भी शामिल है, जो दोनों नेताओं के लिए एक बार फिर उत्सुकता का विषय होगी.

इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के कई अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ-साथ जापान में भारत के मित्रों के साथ बातचीत भी शामिल है. प्रधानमंत्री मोदी जापानी और भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ एक व्यापारिक नेताओं के मंच में भी भाग लेंगे. इन मुलाकातों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को गहरा करना है.

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार 2018 में वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान का दौरा किया था. तब से, वे जापान का दौरा करते रहे हैं, लेकिन ये यात्राएं बहुपक्षीय बैठकों और अन्य औपचारिक कार्यक्रमों के लिए रही हैं. यह यात्रा पूरी तरह से भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय एजेंडे को समर्पित होगी. 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से यह प्रधानमंत्री मोदी की जापान की आठवीं यात्रा भी है, और यह हमारे विदेशी संबंधों में इस विशेष संबंध की अत्यधिक उच्च प्राथमिकता को दर्शाता है.

उल्लेखनीय है कि भारत और जापान के बीच उच्च-स्तरीय मुलाकातों में कई महत्वपूर्ण यात्राएं और बैठकें शामिल हैं. 2007 में, जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारतीय संसद में "दो समुद्रों के संगम" पर भाषण दिया था, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था. छह साल बाद, 2013 में, सम्राट अकिहितो और महारानी मिचिको भारत आने वाले पहले जापानी शाही जोड़े बने, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और राजनयिक संबंध मजबूत हुए.

2014 में, प्रधानमंत्री आबे को भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया, जिससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए. 2019 में सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक समारोह में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के शामिल होने के साथ, यह संबंध लगातार प्रगाढ़ होते गए, जिससे जापान की शाही परंपराओं के प्रति भारत का सम्मान प्रदर्शित हुआ.

ये भी पढ़ें- शंघाई सहयोग संगठन का इतिहास और उद्देश्य, SCO में भारत की भागीदारी क्यों अहम, जानें