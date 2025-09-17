पीएम मोदी का हर जन्मदिन है खास, 2014 से लेकर 2025 तक बर्थडे पर डालें एक नजर
पीएम मोदी हर साल अपने जन्मदिन पर कुछ नया करते हैं. पूरे देश में तमाम कार्यक्रम आयोजित होते हैं.
Published : September 17, 2025 at 9:05 AM IST
नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस अवसर पर तमाम गणमान्य लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन करके कहा कि आप शानदार काम कर रहे हैं. वहीं, पीए मोदी ने उन्हें धन्यवाद दिया.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. अपने असाधारण नेतृत्व के माध्यम से कड़ी मेहनत की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, आपने देश में महान लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है. आज, विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप सदा स्वस्थ और सानंद रहें तथा अपने अद्वितीय नेतृत्व से राष्ट्र को प्रगति के नए शिखरों पर पहुंचाएं.
भारत के प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने असाधारण नेतृत्व से आपने देश में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है। आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना…— President of India (@rashtrapatibhvn) September 17, 2025
इसी सिलसिले में आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने जबसे सत्ता संभाली है उन्होंने अपना जन्मदिन विशेष तरह से मनाया है. आइये 2104 से लेकर 2024 तक पीएम मोदी के जन्मदिन पर डालते हैं एक नजर.
साल 2014 में मां के साथ मनाया जन्मदिन
बात 2014 की करें तो पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपना 64वां और पहला बर्थडे गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन के साथ मनाया था. वे उस दिन अपने गृहनगर गुजरात पहुंचे और उनका आर्शीवाद लिया. वहीं, मां हीराबेन ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और उपहारस्वरूप कुछ रुपये भी दिए. जिसे पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर के लिए पीएम राहत कोष में जमा करा दिया. आपको बता दें, पीएम मोदी अपनी मां के बेहद करीब रहे हैं. इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छता अभियान चलाया.
अगले साल 2015 में भी मनाया अलग तरह से बर्थडे
सत्ता संभालने के बाद 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 65वां जन्मदिन भी अलग तरह से मनाया. वे शौर्यांजलि प्रदर्शनी में शामिल हुए. इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 365 किलो के लड्डू बांटे थे. पूरे देश में उनके बर्थडे का जश्न मनाया गया था.
साल 2016 में फिर पहुंचे गुजरात
सत्ता संभालने के दो साल बाद 2016 में पीएम मोदी अपना जन्मदिन मनाने एक बार फिर गुजरात पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले मां हीराबेन के पैर छूकर आर्शीवाद लिया. उसके बाद एक दिव्यांगजनों के लिए आयोजित शिविर में शामिल हुए. इस दिन उन्होंने गुजरात सरकार द्वारा 4817 करोड़ की पेयजल परियोजनाओं का उद्घाटन किया.
2017 में भी मां से मिले
साल 2017 में भी पीएम मोदी अपना 67वां जन्मदिन मनाने गुजरात पहुंचे और मां हीराबेन का आर्शीवाद लिया. इसके बाद उन्होंने सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया. उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने 'स्टेच्य़ू ऑफ यूनिटी' का दौरा किया. पूरे देश में इस दिन को 'सेवा दिवस' के रूप में मनाया गया.
साल 2018 में संसदीय क्षेत्र वाराणसी का किया दौरा
पीएम मोदी ने साल 2018 में अपना 68वां जन्मदिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मनाया. इस दौरान उन्होंने छात्रों संग समय बिताया. वहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना भी की. पीएम मोदी ने वाराणसी को करीब 600 करोड़ से ज्यादा की सौगात भी दी.
चुनावी साल में भी गुजरात गए
पीएम मोदी ने चुनावी साल 2019 में अपना 69वां जन्मदिन गुजरात के केवडिया पहुंचे. उन्होंने मां हीराबेन के साथ भोजन किया और वापस दिल्ली आ गए.
साल 2020 में मनाया 70वां बर्थडे
पीएम मोदी ने साल 2020 में अपना 70वां जन्मदिन साधारण तरीके से मनाया. इस साल कोरोना काल का था. इस वहज से किसी भी तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गरीबों को फल बांटे.
साल 2021 में भी कोरोना का असर
साल 2021 में भी कोरोना काल था. उन्होंने अपना 71वां जन्मदिन वर्चुअली तरीके से मनाया. तमाम लोगों ने उन्हें बधाई संदेश दिए. उन्होंने 'सेवा और समर्पण अभियान' की शुरुआत की. उन्होंने कोरोना काल के दौरान डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की सेवा के लिए उनका आभार जताया.
साल 2022 में कूनो नेशनल पार्क गए
पीएम मोदी ने साल 2022 में अपना 72वां बर्थडे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मनाया. उन्होंने नामिबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा. उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्यक्रम नहीं होता तो मैं अपनी मां के पास जाता और उनका आर्शीवाद लेता.
साल 2023 में मनाया 73वां जन्मदिन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2023 में अपना 73वां जन्मदिन मनाया. इस दिन वे राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया. इसी दिन उन्होंने विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत की. बता दें, यह योजना कारीगरो और श्रमिकों के लिए थी.
पिछले साल 2024 में सरकार के तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे
पिछले साल 2024 में मोदी सरकार के तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे हुए थे. उन्होंने अपना 74वां जन्मदिन मनाया. सभी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह था. पीएम मोदी ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पीएम आवास घरों का उद्घाटन किया.
इस साल मध्य प्रदेश में रहेंगे
पीएम मोदी अपने 75वें जन्मदिन के मौके पर आज गुरुवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. यहां पर वे महिलाओं और परिवारों पर आधारित अभियान की शुरुआत करेंगे.
