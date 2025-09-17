ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी का हर जन्मदिन है खास, 2014 से लेकर 2025 तक बर्थडे पर डालें एक नजर

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस अवसर पर तमाम गणमान्य लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन करके कहा कि आप शानदार काम कर रहे हैं. वहीं, पीए मोदी ने उन्हें धन्यवाद दिया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. अपने असाधारण नेतृत्व के माध्यम से कड़ी मेहनत की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, आपने देश में महान लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है. आज, विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप सदा स्वस्थ और सानंद रहें तथा अपने अद्वितीय नेतृत्व से राष्ट्र को प्रगति के नए शिखरों पर पहुंचाएं.

इसी सिलसिले में आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने जबसे सत्ता संभाली है उन्होंने अपना जन्मदिन विशेष तरह से मनाया है. आइये 2104 से लेकर 2024 तक पीएम मोदी के जन्मदिन पर डालते हैं एक नजर.

साल 2014 में मां के साथ मनाया जन्मदिन

बात 2014 की करें तो पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपना 64वां और पहला बर्थडे गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन के साथ मनाया था. वे उस दिन अपने गृहनगर गुजरात पहुंचे और उनका आर्शीवाद लिया. वहीं, मां हीराबेन ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और उपहारस्वरूप कुछ रुपये भी दिए. जिसे पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर के लिए पीएम राहत कोष में जमा करा दिया. आपको बता दें, पीएम मोदी अपनी मां के बेहद करीब रहे हैं. इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छता अभियान चलाया.

अगले साल 2015 में भी मनाया अलग तरह से बर्थडे

सत्ता संभालने के बाद 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 65वां जन्मदिन भी अलग तरह से मनाया. वे शौर्यांजलि प्रदर्शनी में शामिल हुए. इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 365 किलो के लड्डू बांटे थे. पूरे देश में उनके बर्थडे का जश्न मनाया गया था.

साल 2016 में फिर पहुंचे गुजरात

सत्ता संभालने के दो साल बाद 2016 में पीएम मोदी अपना जन्मदिन मनाने एक बार फिर गुजरात पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले मां हीराबेन के पैर छूकर आर्शीवाद लिया. उसके बाद एक दिव्यांगजनों के लिए आयोजित शिविर में शामिल हुए. इस दिन उन्होंने गुजरात सरकार द्वारा 4817 करोड़ की पेयजल परियोजनाओं का उद्घाटन किया.

2017 में भी मां से मिले

साल 2017 में भी पीएम मोदी अपना 67वां जन्मदिन मनाने गुजरात पहुंचे और मां हीराबेन का आर्शीवाद लिया. इसके बाद उन्होंने सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया. उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने 'स्टेच्य़ू ऑफ यूनिटी' का दौरा किया. पूरे देश में इस दिन को 'सेवा दिवस' के रूप में मनाया गया.

साल 2018 में संसदीय क्षेत्र वाराणसी का किया दौरा

पीएम मोदी ने साल 2018 में अपना 68वां जन्मदिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मनाया. इस दौरान उन्होंने छात्रों संग समय बिताया. वहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना भी की. पीएम मोदी ने वाराणसी को करीब 600 करोड़ से ज्यादा की सौगात भी दी.