नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी सुधार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं. उन्होंने इन्हें अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और नागरिकों के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए आवश्यक "अगली पीढ़ी" के बदलाव और इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का "दोहरा धमाका" बताया.
अपने आवास पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "कभी-कभी हमें पता ही नहीं चलता कि विदेशी उत्पाद हमारे घर में कैसे आ गए... बच्चों को बैठकर उन सभी विदेशी चीजों की सूची बनानी चाहिए जिनका वे एक दिन में उपयोग करते हैं... आप एक पूरी नई पीढ़ी को प्रेरित कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने जो काम हमारे लिए छोड़ा है, उसे पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला है..."
#WATCH | Delhi | Addressing National Awardee Teachers at his residence, PM Narendra Modi says, " sometimes we don't even know how foreign products have entered our house... children should sit and make a list of all the foreign things they use in a day... you can motivate a whole… pic.twitter.com/HAFjWCpYLa— ANI (@ANI) September 4, 2025
कार्यान्वयन की तारीख की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरलीकृत जीएसटी व्यवस्था 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगी.
अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन को दोहराते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, "समय पर बदलावों के बिना, हम अपने देश को आज की वैश्विक स्थिति में उसका उचित स्थान नहीं दे सकते. मैंने इस बार 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार करना बेहद ज़रूरी है." मैंने देशवासियों से यह भी वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का दोहरा धमाका होगा..."
#WATCH | Delhi | On #GSTReforms, PM Narendra Modi says, " no one can forget how the congress government had increased your monthly budget... they used to levy a 21% tax even on toffees for children. if modi had done this, they would have pulled my hair out."— ANI (@ANI) September 4, 2025
(source: dd news) pic.twitter.com/uXItQfxqOW
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'कोई नहीं भूल सकता कि कांग्रेस सरकार ने आपका मासिक बजट कैसे बढ़ाया था. वे बच्चों की टॉफियों पर भी 21 फीसदी टैक्स लगाते थे अगर मोदी ने ऐसा किया होता, तो वे मेरे बाल नोच लेते.'
उन्होंने आगे कहा, "अब जीएसटी और भी आसान हो गया है... 22 सितंबर को, यानी नवरात्रि के पहले दिन, अगली पीढ़ी का सुधार लागू होगा क्योंकि ये सभी चीज़ें निश्चित रूप से 'मातृशक्ति' से जुड़ी हैं."
उन्होंने कहा, "इस बार धनतेरस का त्यौहार और भी ज़्यादा रौनक वाला होगा. क्योंकि दर्जनों वस्तुओं पर टैक्स अब काफ़ी कम हो गया है. 8 साल पहले, जब जीएसटी लागू हुआ था, तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था. यह आज़ाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था."
प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों को देश के समर्थन और विकास के लिए दोहरी खुराक बताया.
#WATCH | Delhi | PM Narendra Modi says, " summarising the reforms done in gst, it will add five gems to the indian economy. first, the tax stream will be simpler. the quality of life of the citizens of india will increase, consumption and growth will increase, the ease of doing… pic.twitter.com/L28D63gS3W— ANI (@ANI) September 4, 2025
"21वीं सदी में, जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, जीएसटी में भी अगली पीढ़ी का सुधार किया गया है. जीएसटी 2.0 देश के लिए समर्थन और विकास की दोहरी खुराक है. नए जीएसटी सुधार देश के हर परिवार को ज़बरदस्त लाभ पहुंचाएंगे." उन्होंने कहा, "गरीब, नव मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग की महिलाएं, छात्र, किसान, युवा... सभी को जीएसटी कर में कमी से जबरदस्त लाभ मिलेगा."
बुधवार को घोषित किए गए ऐतिहासिक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों में स्वास्थ्य सेवा और बीमा क्षेत्र के नागरिकों को महत्वपूर्ण राहत शामिल है. सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी को पूरी तरह से हटाना है.
अब तक, इन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था. नए सुधार के साथ, इन्हें शून्य-कर स्लैब में डाल दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य और जीवन बीमा समाज के व्यापक वर्ग के लिए अधिक किफायती और सुलभ हो गया है.
जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित इन सुधारों से आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं और स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय सेवाओं की लागत में कमी आने की उम्मीद है. इसके अलावा, कई महत्वपूर्ण चिकित्सा वस्तुओं पर जीएसटी की दरें 12 प्रतिशत से घटाकर केवल 5 प्रतिशत कर दी गई हैं. इनमें थर्मामीटर, मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स, साथ ही सुधारात्मक चश्मे शामिल हैं.
