कोलकाता: दुर्गा पूजा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूत्रों ने रविवार को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी नदिया जिले के राणाघाट में एक जनसभा कर सकते हैं, जबकि गृह मंत्री शाह कोलकाता में दो दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन करेंगे.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, मध्य कोलकाता में संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा और पश्चिम बंगाल सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (ईजेडसीसी) में दुर्गा पूजा के उद्घाटन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को निमंत्रण भेजा गया है.

भाजपा नेता और संतोष मित्रा स्क्वायर पूजा समिति के अध्यक्ष सजल घोष ने मीडिया को बताया, "हमने अपनी पूजा के उद्घाटन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निमंत्रण भेजा है. हमें अभी तक उनकी तरफ से निमंत्रण स्वीकार करने की जानकारी नहीं मिली है. लेकिन हमें उम्मीद है कि वह 2023 की तरह हमारी दुर्गा पूजा का उद्घाटन करेंगे."

प्रमुख दुर्गा पूजा समिति ने 2023 में राम मंदिर को अपनी पूजा थीम बनाया था. अमित शाह ने पूजा का उद्घाटन किया और अयोध्या के मंदिर की प्रतिकृति के रूप में पूजा मंडल को डिजाइन करने के घोष के प्रयास की सराहना की थी. इस साल, संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा समिति ने उत्सव के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' को अपनी थीम के रूप में प्रस्तुत किया है.

सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री शाह 22 सितंबर को 'महालया' के एक दिन बाद कोलकाता आ सकते हैं, जो देवी पक्ष के पहले दिन - दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है.

इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी की हालिया बंगाल यात्रा से उत्साहित भाजपा की प्रदेश इकाई दुर्गा पूजा से पहले एक जनसभा आयोजित करने की कोशिश कर रही है. पार्टी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी महालया से एक दिन पहले 20 सितंबर को बंगाल आ सकते हैं.

एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, "योजना है कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में एक और जनसभा कर सकते हैं. यह बैठक नदिया जिले के राणाघाट में होगी. हम प्रधानमंत्री कार्यालय से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं."

पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं. भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का राज्य का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवा पार्टी दुर्गा पूजा उत्सव के जरिये बंगाल के लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है.

