'पीएम मोदी मणिपुर मुद्दे पर गंभीर नहीं', राज्य के दौरे से एक दिन पहले कांग्रेस का बड़ा बयान

मणिपुर कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर दौरा केवल सिंबोलिक है.

manipur
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष केइशम मेघचंद्र सिंह (डिजाइन इमेज) (ANI)
Published : September 12, 2025 at 8:40 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 8:48 PM IST

संतू दास

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा करेंगे. उससे पहले प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से मोदी के दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई हैं.

दो साल पहले राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद मोदी का यह पहला मणिपुर दौरा होगा. एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने शुक्रवार को बताया कि, पीएम मोदी अपने मणिपुर दौरे के क्रम में चूड़ाचांदपुर तथा इंफाल में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे. प्रधानमंत्री के इस संघर्षग्रस्त राज्य में दौरे की यह पहली आधिकारिक पुष्टि है.

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संघर्षग्रस्त राज्य की यात्रा से एक दिन पहले मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष केइशम मेघचंद्र सिंह ने शुक्रवार को उन पर राज्य के मुद्दे पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मोदी की यात्रा केवल विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उद्घाटन करने से संबंधित है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मणिपुर दौरा केवल सिंबोलिक (संकेतिक) है. उन्होंने कहा कि, महीनों से कष्ट झेल रहे लोगों को शांति, पुनर्वास और न्याय के लिए एक ठोस रोडमैप की उम्मीद थी. दुख की बात है कि भाजपा ने खोखले शब्दों के अलावा कुछ नहीं दिया है. इस कारण मणिपुर के लोगों में निराशा है.

मणिपुर कांग्रेस प्रमुख ने यह भी दावा किया कि भाजपा नेता, जनता और नागरिक समाज संगठन प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से खुश नहीं हैं. वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, पीएम मोदी शनिवार को मणिपुर दौरे के दौरान चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे.

इस अवसर पर वह उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे.

ईटीवी भारत को दिए एक स्पेशल इंटरव्यू में मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष केइशम मेघचंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने पिछले 28 महीनों से मणिपुर का दौरा नहीं किया. मेघचंद्र सिंह ने कहा कि, पीएम मोदी ने संसद के अंदर और बाहर कभी भी मणिपुर को लेकर कुछ नहीं कहा. उन्होंने आरोप लगाया कि, पीएम मोदी मणिपुर मुद्दे पर गंभीर नहीं हैं."

मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष केइशम मेघचंद्र सिंह ने आगे कहा कि, प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा केल नाम मात्र की है. वह परियोजनाओं के उद्घाटन और विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए आ रहे हैं. इसलिए, उनकी यात्रा पूरी तरह से विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उद्घाटन से संबंधित है.

मणिपुर कांग्रेस प्रमुख सिंह ने कहा कि, प्रधानमंत्री का दौरे का मणिपुर राज्य में मौजूदा 'अशांति' से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने दावा किया कि, यही वजह है जिसको लेकर मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री के संघर्षग्रस्त राज्य के दौरे में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. उनका कहना है कि, 8 सितंबर को भाजपा के वरिष्ठ नेता कांग्रेस में शामिल हो गए. इसलिए भाजपा के भीतर के लोग भाजपा छोड़ने लगे है.

मणिपुर कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि, प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों के विधायकों को कभी मौका नहीं दिया. केवल सरकार ने भाजपा विधायकों को आमंत्रित किया, कांग्रेस विधायकों को नहीं. उन्होंने कहा कि, उन्हें पूरी चर्चा की उम्मीद थी क्योंकि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर बहुत ही दर्दनाक स्थिति में है. सिंह ने कहा कि, मणिपुर में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. राजमार्ग अभी तक नहीं खुले हैं.

उन्होंने कहा कि, मणिपुर भी भारत का एक हिस्सा है. जिस तरह से भाजपा और प्रधानमंत्री मणिपुर को भारत के दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में मान रहे हैं, वह बहुत दुखद है. सिंह ने आगे कहा कि, मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते, उनकी मांग शुरू से ही (हिंसा शुरू होने के बाद से) बहुत सरल रही है. उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बातचीत शुरू करने और संवैधानिक प्रवर्तन के माध्यम से समाधान निकालने का अनुरोध किया है.

सिंह ने सवाल करते हुए कहा कि, अगर सरकार की ओर से बातचीत शुरू नहीं की गई, तो मौजूदा संकट कैसे खत्म होगा. इसलिए, बातचीत की पहल के बिना, कुकी और मैतेई समुदायों के बीच एक साथ बैठक नहीं हो सकती. इसलिए, अभी तक दोनों समुदायों के एक साथ बैठने की कोई पहल नहीं हुई है.

मणिपुर कांग्रेस प्रमुख ने आगे कहा, "पिछले 28 महीनों से, हम अनुभव कर रहे हैं कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है. हम संकट को समाप्त करना चाहते हैं. हम सामान्य स्थिति की बहाली चाहते हैं. हम शांति चाहते हैं."

