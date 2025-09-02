ETV Bharat / bharat

'जनता वोट देकर लेगी PM मोदी की मां के अपमान का बदला': BJP महिला नेताओं की चेतावनी - PM EMOTIONAL OVER MOTHER

पीएम मोदी के भावुक बयान से सियासी गलियारे में सवाल उठ रहे हैं, क्या बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों पर इसका असर पड़ेगा.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2025 at 7:45 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार 2 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड बैंक का शुभारंभ किया. इस दौरान पीएम ने इंडिया ब्लॉक की वोटर अधिकार यात्रा में अपनी स्वर्गीय मां को गाली दिए जाने पर दुख प्रकट किया.

पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिलाओं को संबोधित करते हुए अपनी मां को कांग्रेस के मंच से अपशब्द कहे जाने पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा "इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी." इस दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए.

पीएम मोदी के भावुक होने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा. NDA नेताओं का कहना है कि यह मामला सम्मान और मर्यादा से जुड़ा है, और वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. देश भर में भाजपा की महिला नेताओं ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर तीखे हमले किये हैं. उनलोगों ने पीएम मोदी की मां के अपमान की निंदा की. साथ ही यह कहा कि बिहार की जनता इस अपमान का बदला वोट देकर लेगी.

भाजपा की सांसद माया नारोलिया ने कहा कि पीएम मोदी की मां पर की गई टिपण्णी सिर्फ उनकी मां नहीं बल्कि पूरे नारी समाज पर हमला है. उन्होंने कहा कि समाज की मूल भावनाओं के खिलाफ अब राजद और कांग्रेस ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दिये हैं.

भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा "अभीतक ये लोग पीएम मोदी को ही गाली देते थे. अब उनकी दिवंगत माता को गाली दी. राजनीति इतनी नीचे गिरा देंगे ये सोचकर भी आश्चर्य लगता है." उन्होंने कहा कि बयान पर इंडिया गठबंधन की महिला नेताओं ने भी प्रतिवाद नहीं किया. उन्होंने पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुप्पी पर सवाल उठाये.

मध्यप्रदेश की पूर्व मंत्री सह विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी के सामने पीएम मोदी की मां के खिलाफ असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे थे और उनलोगों ने उसे रोका नहीं. उन्होंने कहा कि भारत की जनता किसी मां का अपमान बर्दाशस्त नहीं करेगी. बिहार की जनता अपना मत देकर इसका बदला लेगी.

सोशल मीडिया पर लोगों ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को जमकर भला बुरा कहना शुरू कर दिया. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया x पर लिखा कि " कांग्रेस और राजद के मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के लिए जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वो भारतीय राजनीति की गरिमा को कलंकित करने वाला है." उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी राजद के मंच से उनकी मां को गालियां दी गई थीं.

पीएम के बयान "मेरी मां को गाली हर मां का अपमान है" के बाद NDA के नेताओं ने 4 सितंबर को आधे दिन के बिहार बंद का ऐलान किया. NDA के इस बंद को लेकर विपक्ष ने सियासी नाटक बताया. राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने इसे 'वोट चोरी' के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया.

बहरहाल ये मुद्दा अब देश की आधी आबादी जुड़ गया है. जो बिहार चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता नजर आ रहा है. आधी आबादी को लामबंद करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि पिछले तीन चुनावों में महिला वोट प्रतिशत पुरुष वोट प्रतिशत से कहीं ज्यादा रहा.

2024 के लोकसभा चुनाव में भी कुल मतदान 56.28 प्रतिशत रहा था. इनमें 53 प्रतिशत पुरुष और 59.45 प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाले थे. यानी पुरुषों के मुकाबले 6.45 प्रतिशत अधिक महिलाओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से कम है.

