ETV Bharat / bharat

गुजरात का धोरडो बना सोलर विलेज, पीएम मोदी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करेंगे

प्रत्येक घर को अनुमानित 16,000 रुपये से अधिक का सालाना लाभ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, धोरडो गांव के प्रत्येक आवासीय बिजली कनेक्शन को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है, जिससे घर अपनी बिजली स्वयं पैदा कर सकेंगे. इस पहल के तहत, 81 घरों की छतों पर सौर ऊर्जा लगाई गई है, जिससे 177 किलोवाट की क्षमता बढ़ गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को भावनगर में आयोजित ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम के दौरान इस उपलब्धि की आधिकारिक घोषणा करेंगे और इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इस उपलब्धि के साथ, धोरडो, मेहसाणा के मोढेरा, खेड़ा के सुखी और बनासकांठा के मसाली के बाद गुजरात का चौथा सोलर गांव बन गया है.

गांधीनगर: संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता प्राप्त कच्छ का एक गांव धोरडो अब पूरी तरह से सोलर विलेज बन गया है.

धोरडो अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा से लैस (ETV Bharat)

इस परियोजना से सालाना 2.95 लाख यूनिट बिजली उत्पादन होने की उम्मीद है, जिससे प्रत्येक घर को अनुमानित 16,064 रुपये प्रति वर्ष का लाभ होगा. बिजली के बिल कम करने के अलावा, ग्रामीण ग्रिड को आपूर्ति की जाने वाली अतिरिक्त बिजली से भी कमाई करेंगे. कुल मिलाकर, धोरडो को संयुक्त बचत और अतिरिक्त आय के माध्यम से सालाना 13 लाख रुपये से अधिक का लाभ होने का अनुमान है, जो स्वच्छ ऊर्जा-संचालित समृद्धि का एक उदाहरण स्थापित करेगा.

गुजरात के धोरडो गाँव का विहंगम दृश्य (ETV Bharat)

धोरडो गांव के सरपंच मियां हुसैन ने कहा, "हालांकि धोरडो एक सुदूर गांव है, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में इसने उल्लेखनीय विकास किया है. अब हर घर में सौर ऊर्जा से चलने वाली छतें लगने से बिजली के बिल काफ़ी कम हो जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि, सरकारी सब्सिडी और बैंक ऋण की मदद से, ग्रामीणों का खर्च बहुत कम हुआ है, और इस पहल से हमारे समुदाय को अपार खुशी मिली है.

गुजरात के धोरडो गाँव का विहंगम दृश्य (ETV Bharat)

धोरडो ने सतत विकास में एक मानक स्थापित किया है, जिससे अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में गुजरात का नेतृत्व और हरित भविष्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता मजबूत हुई है.

ये भी पढ़ें: डॉ. हेमा साने का पुणे में निधन, बिजली के बिना जिंदगी कैसी होती है... उन्होंने बताया था