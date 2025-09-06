ETV Bharat / bharat

PM Modi अब नहीं दहाड़ेंगे UNGA के सुपर सेशन में, जानें क्यों...

प्रधानमंत्री मोदी उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में आम बहस को संबोधित नहीं करेंगे. सत्र को अब एस जयशंकर संबोधित करेंगे.

UNGA SESSION
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (ANI ( File))
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2025 at 10:12 AM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्चस्तरीय सत्र में आम बहस को संबोधित नहीं करेंगे. संयुक्त राष्ट्र से जारी वक्ताओं की संशोधित अनंतिम सूची पीएम मोदी का नाम गायब है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा. उच्च स्तरीय आम बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी. इसमें ब्राजील पारंपरिक रूप से सत्र का पहला वक्ता होगा, उसके बाद अमेरिका होगा.

UNGA SESSION
संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा. (ANI ( File))

23 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रतिष्ठित यूएनजीए मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे. व्हॉइट हाउस में अपने दूसरे कार्यकाल में यह उनका संयुक्त राष्ट्र सत्र में पहला संबोधन होगा.

शुक्रवार को जारी महासभा के 80वें सत्र की उच्च-स्तरीय आम बहस के लिए वक्ताओं की संशोधित अनंतिम सूची के मुताबिक, भारत का प्रतिनिधित्व एक 'मंत्री' करेंगे. विदेश मंत्री एस जयशंकर 27 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे.

गौर करें तो जुलाई में जारी वक्ताओं की पिछली अनंतिम सूची के अनुसार, नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को आम बहस को संबोधित करने वाले थे. वहीं इजराइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शासनाध्यक्ष 26 सितंबर को यूएनजीए आम बहस को संबोधित करने वाले हैं.

मोदी इस साल फरवरी में वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए अमेरिका गए थे. ट्रंप ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत टैरिफ भी शामिल है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस के लिए वक्ताओं की सूची अनंतिम है और उच्च-स्तरीय सप्ताह की शुरुआत से पहले कार्यक्रमों और वक्ताओं में बदलाव की संभावना हमेशा बनी रहती है. सूची को उसी के हिसाब से अपडेट किया जाता है.

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वर्ष का "सबसे व्यस्त राजनयिक सत्र" माना जाने वाला यह उच्च-स्तरीय सत्र हर साल सितंबर में शुरू होता है.

इस वर्ष यह सत्र इजराइल-हमास युद्ध और यूक्रेन संघर्ष के बीच आयोजित हो रहा है. 80वें सत्र का विषय है 'एक साथ बेहतर: शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और उससे भी अधिक.' यह सत्र 22 सितंबर को 'संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में' एक बैठक के साथ शुरू होगा.

चौथे विश्व महिला सम्मेलन की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, संयुक्त राष्ट्र महासभा "लैंगिक समानता और महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तीकरण को प्राप्त करने के लिए बीजिंग घोषणा और कार्य मंच के कार्यान्वयन के लिए दोबारा प्रतिबद्धता, संसाधन और गति प्रदान करना" विषय पर केंद्रित एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित करेगी.

संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यह बैठक बीजिंग में 1995 के ऐतिहासिक सम्मेलन के बाद से हुई प्रगति पर विचार करेगी और दुनिया भर में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में उपलब्धियों, सर्वोत्तम प्रथाओं, कमियों और मौजूदा चुनौतियों पर प्रकाश डालेगी.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 24 सितंबर को एक जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे. इस सम्मेलन में विश्व नेताओं के लिए अपनी नई राष्ट्रीय जलवायु कार्ययोजनाएं प्रस्तुत करने और नए स्वच्छ ऊर्जा युग के लाभों का लाभ उठाने के लिए एक मंच मिलेगा.

इस सप्ताह यूएन में आयोजित होने वाली अन्य उच्च-स्तरीय बैठकों में एक सतत, समावेशी और लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए शिखर सम्मेलन हौगा. वहीं गैर-संचारी रोग और मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण और युवाओं के लिए विश्व कार्य कार्यक्रम की 30वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी. साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) शासन पर वैश्विक संवाद का शुभारंभ किया जाएगा. साथ ही परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति पर विचार विमार्श होगा.

