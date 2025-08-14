अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को संबंधित करते हुए देशवासियों के सामने आने वाले दिनों में सरकार की योजनाओं और विकसित भारत के सपने की तस्वीर रखेंगे. इसके साथ ही उम्मीद की जा रही की प्रधानमंत्री लाल किले से ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों और सीमा पर तैनात सैनिकों के शौर्य और साहस का जिक्र भी अपने भाषण में कर सकते हैं.

इतना ही नहीं इस दौरान वह विपक्ष द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए गए सवाल पर विपक्ष को आड़े हाथ ले सकते हैं. यह उनकी तीसरी कार्यकाल की शुरुआत के बाद पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण भी होगा.

इस बीच भाजपा के चल रहे तिरंगा अभियान के तहत अब तक एक करोड़ से अधिक वीडियो 'हर घर तिरंगा' ऐप पर अपलोड किए गए हैं, जो जनभागीदारी के उत्साह को दर्शाता है. बता दें कि इस बार स्वतंत्रता दिवस की थीम "नया भारत" है, जो 2047 तक भारत को एक विकसित, समृद्ध और सुरक्षित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण को दर्शाती है.

जानकारी देतीं ईटीवी भारत संवाददाता (ETV Bharat)

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

सूत्रों की मानें तो पिछले साल की उपलब्धियों जैसे 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रगति, डिजिटल इंडिया और बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा अपने भाषण में कर सकते है. पीएम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं, जैसे हरित ऊर्जा, स्टार्टअप्स, और नवाचार पर भी जोर दे सकते है.

इसके अलावा पीएम बीजेपी के प्रमुख अभियान 'हर घर तिरंगा'अभियान को बढ़ावा देते हुए, देशवासियों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील भी कर सकते हैं. वे इस बात पर जोर दे सकते हैं कि यह अभियान केवल ध्वज फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का प्रतीक ह.

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हाइलाइट कर सकते हैं पीएम

उम्मीद है कि पीएम इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता को विशेष रूप से हाइलाइट करेंगे. प्रधानमंत्री भारतीय सेना की इस आतंकवाद-विरोधी कार्रवाई की प्रशंसा कर सकते हैं. गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कर रही है, जिसमें हर घर तिरंग अभियान और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जैसे प्रमुख आयोजन शामिल हैं.

वैसे तो इस कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 10 से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा यात्रा आयोजित करके किया है और उसी क्रम में गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विभाजन की विभीषिका कार्यक्रम के तहत एक मार्च भी निकाली और प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया.

मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय सेना की हालिया आतंकवाद-विरोधी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भी देशभर में प्रचारित करना उद्देश्य है पार्टी ने सीमावर्ती राज्यों में अपने वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूर्व अनुमति के साथ सीमा चौकियों पर जाने के निर्देश भी दिए हैं.

लोगों की सेवा से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश

बीजेपी नेताओं ने इस स्वतंत्रता दिवस को 'विजय उत्सव' के रूप में मनाने का आह्वान भी किया है. पार्टी ने अपने जनप्रतिनिधियों को भी निर्देश दिए हैं कि इस अभियान के दौरान वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही रहें और जनकल्याणकारी और लोगों की सेवा से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करें. इस अभियान के तहत अब तक एक करोड़ से अधिक वीडियो हर घर तिरंगा ऐप पर अपलोड किए गए हैं.

स्वतंत्रता दिवस से पहले भाजपा देश के सभी राज्यों तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इसका उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्रप्रेम और एकता की भावना को बढ़ावा देना है. सूत्रों की माने तो संसद में भी 12 अगस्त से 17 अगस्त तक संसद में ब्रेक रखा गया ताकि सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाकर तिरंगा यात्रा और विभाजन को विभीषिका कार्यक्रमों का आयोजन कर सकें.

हालांकि ये कार्यक्रम भाजपा ने सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं किए हैं और उन्होंने बाकी पार्टियों से भी अपील की थी कि वो जगह जगह निकाले जा रहे तिरंगा यात्रा और अन्य कार्यक्रमों में अपना सहयोग भी दें क्योंकि ये देश से जुड़े कार्यक्रम हैं.

इस दौरान 12 से 14 अगस्त तक शहीद स्मारकों और प्रतिमाओं पर स्वच्छता अभियान भी चलाया गया और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के दिल्ली के कनॉट पैलेस के सेंट्रल पार्क में विभाजन की विभीषिका कार्यक्रम में भाग भी लिया. पार्टी ने लोगों से अपील भी की है कि वो 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों और प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराएं.

इसके के लिए भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर अपील भी कर रहे हैं. यही नहीं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक बनाने और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजन के लिए स्पष्ट निर्देश भी जारी किए हैं. 15 अगस्त की शाम को ये ध्वज सम्मानपूर्वक उतारे जाएंगे.

