गुरुग्राम: 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2) का उद्घाटन करेंगे. ये कार्यक्रम दिल्ली के रोहिणी हेलीपैड के पास आयोजित होगा. दोनों एक्सप्रेसवे दिल्ली के यशोभूमि इलाके में आपस में जुड़े हैं. इस नए मार्ग से खासतौर पर गुरुग्राम और हरियाणा के आठ जिलों को काफी फायदा होगा.

यात्रा का समय होगा कम: द्वारका एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद गुरुग्राम से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) तक का सफर अब लगभग 20 से 25 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. वर्तमान में इस दूरी को तय करने में एक घंटा या उससे ज्यादा समय लग जाता है. इससे यात्रियों का समय बचेगा और ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी. इसके अलावा, यूईआर-2 से सोनीपत, पानीपत और एनएच 44 तक पहुंच एक घंटे से भी कम समय में संभव होगा.

देश के पहले एलिवेटेड अर्बन द्वारका एक्सप्रेसवे का होगा उद्घाटन (Etv Bharat)

द्वारका एक्सप्रेसवे की खासियत: ये एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के तहत बनाया गया है. इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 19 किलोमीटर हरियाणा में और 10 किलोमीटर दिल्ली में आता है. एक्सप्रेस वे महिपालपुर के शिव मूर्ति से शुरू होकर गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा तक जाता है. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर यातायात के दबाव को कम करना है.

निर्माण में भारी मात्रा में स्टील और सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है. कुल 2 लाख मीट्रिक टन स्टील और 20 लाख क्यूबिक मीटर सीमेंट लगाए गए, जो एफिल टावर और बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा है. निर्माण के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखते हुए 1,200 पेड़ों को लगाया गया है.

मजबूत निर्माण और पर्यावरण का ध्यान (Etv Bharat)

इंजीनियरिंग की एक नई मिसाल: द्वारका एक्सप्रेसवे में कुल 31 सुरंगें, 12 ओवर ब्रिज और 34 अंडरपास बनाए गए हैं. इसके साथ ही दोनों तरफ तीन-तीन लेन की सर्विस रोड भी हैं. ये देश का पहला ऐसा एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है जो सिंगल पिलर पर बना है. दिल्ली खंड में 3.6 किलोमीटर लंबी 8-लेन की टनल भी बनाई गई है, जो देश की सबसे चौड़ी अर्बन टनल है.

आधुनिक संरचना और खासियत (Etv Bharat)

अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-2) की जानकारी: यूईआर-2 को दिल्ली का तीसरा रिंग रोड कहा जा रहा है. इसकी लंबाई 75.71 किलोमीटर है और यह 7,716 करोड़ रुपये की लागत से बनी है. ये दिल्ली पानीपत हाईवे नंबर 44 से शुरू होकर नांगलोई-नजफगढ़ रोड होते हुए द्वारका सेक्टर 24 तक जाती है. यह सड़क दिल्ली-रोहतक हाईवे, सोनीपत-गोहाना हाईवे और गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जुड़ती है.

यह 6 लेन का मल्टी हाईवे है, जिसमें कई जगहों पर एलिवेटेड सेक्शन और अंडरपास भी हैं. यूईआर-2 के बनने से दिल्ली के भीतरी इलाकों में ट्रैफिक की भीड़ कम होगी.

अर्बन एक्सटेंशन रोड - 2 (Etv Bharat)

परियोजना में देरी: द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2018 में शुरू हुआ था और इसे 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस परियोजना में करीब पांच साल की देरी हुई. अब ये एक्सप्रेस वे एनसीआर क्षेत्र में यातायात के लिए पूरी तरह तैयार है.

टोल शुल्क और पास की सुविधा: एनएचएआई ने बताया है कि गुरुग्राम से सोनीपत या एनएच 44 तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए टोल शुल्क लगभग 45 रुपये होगा. साथ ही, सालाना 3,000 रुपये में टोल पास भी जारी किया जाएगा, जो नियमित सफर करने वालों के लिए लाभकारी रहेगा.

टोल शुल्क और सालाना पास (Etv Bharat)

हरियाणा के आठ एनसीआर जिलों को होगा लाभ: इस परियोजना से गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोहतक और जींद जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. इससे न केवल ट्रैफिक जाम कम होगा बल्कि ईंधन की बचत और क्षेत्रीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा.

भारतीय इंजीनियरिंग की मिसाल द्वारका एक्सप्रेसवे (Etv Bharat)

बेहतर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी: UER-2 के तहत बहादुरगढ़ के लिए लगभग 8 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाई गई है. इसके साथ ही दिल्ली-रोहतक हाईवे और सोनीपत हाईवे से भी बेहतर कनेक्शन मिलेगा. खास बात यह है कि बहादुरगढ़ के लोग एयरपोर्ट तक आने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देंगे. द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 का उद्घाटन दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक समस्या को कम करने, यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और विकास को नई दिशा मिलेगी.

दिल्ली से गुरुग्राम तक का सफर (Etv Bharat)

