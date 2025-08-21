ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी कोलकाता मेट्रो के नए रूट और भूमिगत स्टेशन का करेंगे उद्घाटन - KOLKATA METRO NEW ROUTES

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को कोलकाता मेट्रो के नए रूट और भूमिगत जयहिंद एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन यार्ड का उद्घाटन करेंगे.

PM Modi will inaugurate Kolkata Metro new sections Underground Jaihind station at Yellow Line
कोलकाता मेट्रो का भूमिगत जयहिंद एयरपोर्ट स्टेशन (ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 8:58 PM IST

कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 22 अगस्त को कोलकाता मेट्रो की यलो लाइन पर बने भूमिगत जयहिंद एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन और नए रूट का उद्घाटन करेंगे. अधिकारियों के अनुसार, यह देश का सबसे बड़ा भूमिगत मेट्रो यार्ड है. इसके साथ ही, ग्रीन लाइन पर सियालदह-एस्प्लेनेड (Sealdah-Esplanade) और ऑरेंज लाइन पर बेलेघाटा-हेमंत मुखर्जी (Beleghata-Hemanta Mukherjee) सेक्शन भी खुलेंगे, जिससे दुर्गा पूजा से पहले यात्रियों के लिए यात्रा का समय कम हो जाएगा.

कोलकाता मेट्रो भारत का पहला मेट्रो नेटवर्क है. ग्रीन लाइन की शुरुआत के साथ यह एशिया की पहली अंडरवाटर मेट्रो सेवा बन गई है.

जयहिंद एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बने हैं 5 प्लेटफॉर्म
जयहिंद एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बने हैं 5 प्लेटफॉर्म (ETV Bharat)

कोलकाता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्र में जयहिंद एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन की योजना लगभग 14 साल पहले बनाई गई थी, जिसके लिए 2010-11 के रेल बजट में भारी धनराशि आवंटित की गई थी और छह साल का लक्ष्य रखा गया था. हालांकि इस स्टेशन का प्रारंभिक डिजाइन जमीन पर ही होना था, लेकिन बाद में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए. इसलिए, डिजाइन में भारी बदलाव के बाद भूमिगत स्टेशन का काम शुरू हुआ.

भूमिगत जयहिंद एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन का एंट्री गेट
भूमिगत जयहिंद एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन का एंट्री गेट (ETV Bharat)

हालांकि, बार-बार भूमि अधिग्रहण के मुद्दों ने इसकी प्रगति को प्रभावित किया और कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन ने इसके निर्माण को ठप कर दिया. आखिरकार रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) ने इस साल 6.77 किलोमीटर लंबे नोआपाड़ा-हवाई अड्डा खंड का काम पूरा कर लिया. आरवीएनएल को इसका टेंडर मिला था.

भारत का सबसे बड़ा मेट्रो यार्ड
14,645 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना भूमिगत जयहिंद एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन, यात्रियों की संख्या और कोलकाता के विभिन्न हिस्सों से कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, पांच ट्रैक वाले प्लेटफार्मों के साथ जमीन से लगभग 14 मीटर नीचे स्थित है. दो प्लेटफॉर्म यलो लाइन के लिए और तीन ऑरेंज लाइन के लिए हैं. मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन पर 48 मीटर का एक भूमिगत मेट्रो यार्ड भी बनाया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा यार्ड है.

भूमिगत जयहिंद एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन
भूमिगत जयहिंद एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन (ETV Bharat)

इस खंड पर केवल सीआरआरसी डालियान (CRRC Dalian) कंपनी द्वारा निर्मित रेक (कोच) ही चलेंगे. वर्तमान में, ऐसे रेक उत्तर-दक्षिण खंड या ब्लू लाइन पर चलते हैं. हालांकि, पुराने आईसीएफ मेधा रेक भी आपातकालीन स्थिति में चलाए जाएंगे. यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं कि लाइन के दोनों ओर के घरों में ट्रेनों के परिचालन के दौरान कम से कम कंपन और शोर हो.

नए खंड पर तीन नए मेट्रो स्टेशन
नए खंड पर तीन नए मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं - दमदम कैंटोनमेंट, जेस्सोर रोड और जयहिंद एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन. एयरपोर्ट स्टेशन पर तीन गेट, छह सीढ़ियां, छह लिफ्ट और नौ एस्केलेटर होंगे. इसके अलावा, एयरपोर्ट जाने वाले सबवे के पास चार सीढ़ियां, चार लिफ्ट और छह एस्केलेटर भी होंगे.

चार दशक पहले कोलकाता में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था. 1972 से 2014 तक मेट्रो नेटवर्क 28 किलोमीटर का था, जिसे 2025 तक बढ़ाकर 31 किलोमीटर कर दिया गया. 22 अगस्त को उद्घाटन के साथ इसमें 14 किलोमीटर और जुड़ जाएंगे, जिससे कुल रूट 73 किलोमीटर हो जाएगा.

