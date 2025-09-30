ETV Bharat / bharat

इजरायल-गाजा युद्ध खत्म करने को पीएम मोदी ने किया ट्रंप के प्लान का स्वागत, जानें क्या कहा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दो वर्ष से जारी इजराइल-गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापक योजना का स्वागत किया है. पीएम मोदी ने कहा कि ट्रंप की योजना फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के लिए 'दीर्घकालिक और स्थायी शांति' का मार्ग प्रशस्त करती है.

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि हम राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं. यह फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ-साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करता है. हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रम्प की पहल के पीछे एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने तथा शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब व्हाइट हाउस ने सोमवार (स्थानीय समय) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बैठक के बाद गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति योजना जारी की. इससे पहले, कनाडा, कतर, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की योजना का स्वागत किया था. शांति योजना में यह भी शामिल था कि गाजा एक गैर-कट्टरपंथी, आतंक-मुक्त क्षेत्र होगा जो अपने पड़ोसियों के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा और इसका पुनर्विकास गाजा के लोगों के लाभ के लिए किया जाएगा, जिन्होंने बहुत अधिक कष्ट सहे हैं.

शांति योजना में कहा गया था कि अगर दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं, तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा. इजराइली सेनाएं बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए सहमत रेखा पर वापस लौट जाएंगी. इस दौरान, हवाई और तोपखाने की बमबारी सहित सभी सैन्य अभियान स्थगित रहेंगे, और युद्ध रेखाएं तब तक स्थिर रहेंगी जब तक कि पूरी तरह से चरणबद्ध वापसी की शर्तें पूरी नहीं हो जातीं. इजरायल द्वारा इस समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के 72 घंटों के भीतर सभी बंधकों को, जीवित और मृत, वापस लौटा दिया जाएगा.