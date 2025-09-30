ETV Bharat / bharat

इजरायल-गाजा युद्ध खत्म करने को पीएम मोदी ने किया ट्रंप के प्लान का स्वागत, जानें क्या कहा

इजराइल और गाजा संघर्ष दो साल से लगातार जारी है. इसको समाप्त कराने के लिए ट्रंप ने एक प्लान बनाया है.

PM MODI WELCOMES DONALD TRUMP'S PLAN TO END ISRAEL-GAZA CONFLICT
पीएम मोदी ने इजरायल-गाजा संघर्ष को खत्म करने की ट्रंप की योजना का किया स्वागत (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 9:35 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दो वर्ष से जारी इजराइल-गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापक योजना का स्वागत किया है. पीएम मोदी ने कहा कि ट्रंप की योजना फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के लिए 'दीर्घकालिक और स्थायी शांति' का मार्ग प्रशस्त करती है.

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि हम राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं. यह फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ-साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करता है. हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रम्प की पहल के पीछे एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने तथा शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब व्हाइट हाउस ने सोमवार (स्थानीय समय) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बैठक के बाद गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति योजना जारी की. इससे पहले, कनाडा, कतर, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की योजना का स्वागत किया था. शांति योजना में यह भी शामिल था कि गाजा एक गैर-कट्टरपंथी, आतंक-मुक्त क्षेत्र होगा जो अपने पड़ोसियों के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा और इसका पुनर्विकास गाजा के लोगों के लाभ के लिए किया जाएगा, जिन्होंने बहुत अधिक कष्ट सहे हैं.

शांति योजना में कहा गया था कि अगर दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं, तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा. इजराइली सेनाएं बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए सहमत रेखा पर वापस लौट जाएंगी. इस दौरान, हवाई और तोपखाने की बमबारी सहित सभी सैन्य अभियान स्थगित रहेंगे, और युद्ध रेखाएं तब तक स्थिर रहेंगी जब तक कि पूरी तरह से चरणबद्ध वापसी की शर्तें पूरी नहीं हो जातीं. इजरायल द्वारा इस समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के 72 घंटों के भीतर सभी बंधकों को, जीवित और मृत, वापस लौटा दिया जाएगा.

सभी बंधकों की रिहाई के बाद, इजराइल 250 आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों और 7 अक्टूबर, 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1700 गाजावासियों को रिहा करेगा, जिनमें उस संदर्भ में हिरासत में लिए गए सभी महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. रिहा किए गए प्रत्येक इजराइली बंधक के बदले, इजराइल 15 मृत गाजावासियों के अवशेष भी रिहा करेगा. इस योजना में कहा गया है कि सभी बंधकों की वापसी के बाद, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और अपने हथियारों को निष्क्रिय करने के लिए प्रतिबद्ध हमास सदस्यों को माफी दे दी जाएगी. हमास के जो सदस्य गाजा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें प्राप्त करने वाले देशों तक सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाएगा.

इस समझौते के स्वीकृत होने पर, गाजा पट्टी में तुरंत पूरी सहायता भेजी जाएगी. कम से कम, सहायता की मात्रा 19 जनवरी, 2025 को मानवीय सहायता संबंधी समझौते में शामिल राशि के अनुरूप होगी, जिसमें बुनियादी ढांचे (पानी, बिजली, सीवेज) का पुनर्वास, अस्पतालों और बेकरियों का पुनर्वास, और मलबा हटाने और सड़कें खोलने के लिए आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति शामिल है.

शांति योजना में उल्लेख किया गया है कि गाजा पट्टी में वितरण और सहायता का प्रवेश संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों, रेड क्रिसेंट और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से दोनों पक्षों के हस्तक्षेप के बिना होगा, जो किसी भी पक्ष से किसी भी तरह से संबद्ध नहीं हैं. राफा क्रॉसिंग को दोनों दिशाओं में खोलना 19 जनवरी, 2025 के समझौते के तहत लागू की गई समान व्यवस्था के अधीन होगा.

पढ़ें: गाजा शांति प्रस्ताव, क्या है ट्रंप का 20 सूत्रीय प्लान, जानें सबकुछ

गाजा युद्ध समाप्त कराने की ट्रंप की योजना तैयार, इन आठ देशों ने किया समर्थन

For All Latest Updates

TAGGED:

इजराइल गाजा युद्धISRAEL GAZA WARPM MODI WELCOME TRUMPS PLANDONALD TRUMPTRUMP PLAN TO END GAZA WAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत ने पाकिस्तान से फाइनल जीतने के बावजूद एशिया कप ट्रॉफी क्यों नहीं ली? BCCI ने बताई वजह

मिडिल ईस्ट पर ट्रंप का बड़ा बयान, दिया कुछ विशेष होने का संकेत, गाजा डील होने की उम्मीद

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

29 सितंबर 2025 का पंचांग: नवरात्रि के आठवें दिन करें मां की आराधना, मनोकामना होगी पूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.