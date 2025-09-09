ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी का पंजाब और हिमाचल प्रदेश दौरा आज, बाढ़ग्रस्त इलाकों का करेंगे सर्वे

पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हालात बेहद खराब है. यहां कई जिलें बाढ़ प्रभावित हैं. विस्तार से पढ़ें.

PM MODI VISITS HIMACHAL AND PUNJAB
पीएम मोदी का पंजाब और हिमाचल प्रदेश दौरा आज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2025 at 7:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे. इस दौरान वे आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षी भी करेंगे. बता दें, मॉनसून से पूरे उत्तर भारत में भारी तबाही मची है.

सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले दोपहर करीब 1:30 बजे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचेंगे, जहां मौसम अनुकूल रहने पर वे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे. इसके बाद में, वह धर्मशाला में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां उन्हें राज्य प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और स्थानीय आपदा मित्र स्वयंसेवकों सहित अन्य बचाव और राहत एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जानकारी दी जाएगी.

वह आपदा पीड़ितों से सीधे बातचीत कर उनके हालातों को समझेंगे. हिमाचल प्रदेश में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री का राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद लगभग 4:15 बजे पंजाब के गुरदासपुर पहुंचने का कार्यक्रम है.

पंजाब में हालात बेहद खराब
पंजाब में भी बाढ़ ने आफत मचा रखी है. इस बाढ़ ने दशकों को रिकॉर्ड तोड़ दिया है. यहां बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 46 तक पहुंच गया है. वहीं, फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है. करीब 1.75 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर लगी फसलें नष्ट हुई हैं.

हिमाचल प्रदेश में कमोबेश यही हालात
वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ से हालत अच्छे नहीं है. बादल फटने की घटना से यहां बेहद क्षति हुई है. 20 जून से सोमवार 8 सितंबर तक बादल फटने, भारी बारिश, लैंडस्लाइड के चलते करोड़ो का नुकसान हुआ है. अभी तक 370 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. बात पहाड़ी इलाकों की करें तो यहां करीब 165 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में जान गई है. अभी भी करीब 41 लोग लापता हैं. मॉनसून की शुरुआत से ही हिमाचल प्रदेश में 136 घटनाएं लैंडस्लाइड की दर्ज की गई हैं.

पढ़ें: पंजाब में बाढ़ः पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, सीएम मान अस्पताल से कैबिनेट की बैठक में हुए शामिल

For All Latest Updates

TAGGED:

पंजाब में बाढ़हिमाचल प्रदेश में बाढ़पीएम मोदी का हिमाचल और पंजाब दौराFLOOD IN PUNAJAB HIMACHAL PRADESHPM MODI VISITS HIMACHAL AND PUNJAB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एशिया कप से पहले चैंपियन बना पाकिस्तान, फाइनल में अफगानिस्तान को मिली हार, बना हैरतअंगेज रिकॉर्ड

जेलों को यातना शिविरों में बदला! इजराइल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा

घरेलू शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 240 अंक मजबूत, निफ्टी 24,820 पार

प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को आज क्यों चलता करेगी फ्रांसीसी संसद! जानें प्रेसीडेंट मैक्रों के पास क्या है ऑप्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.