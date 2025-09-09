पीएम मोदी का पंजाब और हिमाचल प्रदेश दौरा आज, बाढ़ग्रस्त इलाकों का करेंगे सर्वे
पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हालात बेहद खराब है. यहां कई जिलें बाढ़ प्रभावित हैं. विस्तार से पढ़ें.
Published : September 9, 2025 at 7:43 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे. इस दौरान वे आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षी भी करेंगे. बता दें, मॉनसून से पूरे उत्तर भारत में भारी तबाही मची है.
सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले दोपहर करीब 1:30 बजे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचेंगे, जहां मौसम अनुकूल रहने पर वे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे. इसके बाद में, वह धर्मशाला में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां उन्हें राज्य प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और स्थानीय आपदा मित्र स्वयंसेवकों सहित अन्य बचाव और राहत एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जानकारी दी जाएगी.
वह आपदा पीड़ितों से सीधे बातचीत कर उनके हालातों को समझेंगे. हिमाचल प्रदेश में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री का राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद लगभग 4:15 बजे पंजाब के गुरदासपुर पहुंचने का कार्यक्रम है.
पंजाब में हालात बेहद खराब
पंजाब में भी बाढ़ ने आफत मचा रखी है. इस बाढ़ ने दशकों को रिकॉर्ड तोड़ दिया है. यहां बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 46 तक पहुंच गया है. वहीं, फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है. करीब 1.75 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर लगी फसलें नष्ट हुई हैं.
हिमाचल प्रदेश में कमोबेश यही हालात
वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ से हालत अच्छे नहीं है. बादल फटने की घटना से यहां बेहद क्षति हुई है. 20 जून से सोमवार 8 सितंबर तक बादल फटने, भारी बारिश, लैंडस्लाइड के चलते करोड़ो का नुकसान हुआ है. अभी तक 370 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. बात पहाड़ी इलाकों की करें तो यहां करीब 165 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में जान गई है. अभी भी करीब 41 लोग लापता हैं. मॉनसून की शुरुआत से ही हिमाचल प्रदेश में 136 घटनाएं लैंडस्लाइड की दर्ज की गई हैं.
