PM मोदी ने किया आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश का हवाई सर्वे, अधिकारियों के साथ की बैठक, आपदा प्रभावित लोगों से भी की मुलाकात

आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री कांगड़ा पहुंचे. इस दौरान प्रभावितों से मुलाकात भी की.

PM Modi Visit Himachal Flood Affected area
प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया (@RajBhavanHP)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 3:34 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 3:42 PM IST

कांगड़ा: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (मंगलवार, 9 सितंबर को) हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचे. इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश पहुंचने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया. इसके बाद नरेंद्र मोदी ने आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया. इस दौरान प्रधानमंत्री को आपदा से हुए नुकसान को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया.

आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री

पीएम मोदी मंगवार को दोपहर में आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांगड़ा हवाई अड्डा पर पहुंचे. हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया समेत अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर स्वागत किया. मंडी से सांसद कंगना रनौत और हिमाचल से राज्यसभा सांसद इंदू गोस्वामी भी पहुंची.

गग्गल एयरपोर्ट पर विभिन्न क्षेत्रों के आपदा प्रभावितों से मिले PM

हवाई सर्वे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गग्गल एयरपोर्ट पर विभिन्न क्षेत्रों के आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और उनका दुख दर्द साझा किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक छोटी बच्ची को गोद में भी लिया. बताया जा रहा है कि बच्ची ने इस आपदा में अपने परिवार को खो दिया है. पीएम मोदी ने एनडीआरएफ जवानों से भी मुलाकात की.

त्रासदी से हुए नुकसान से मन व्यथित: PM

हिमाचल दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, "हिमाचल प्रदेश में भारी बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित कुछ लोगों से बातचीत की. उनकी पीड़ा के साथ ही त्रासदी से हुआ नुकसान मन को व्यथित करने वाला है. खराब मौसम का संकट झेल रहे हर व्यक्ति तक राहत और सहायता पहुंचे, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. हवाई सर्वेक्षण के जरिए हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति का जायजा लिया. इस कठिन समय में हम प्रदेश के अपने भाई-बहनों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं. इसके साथ ही प्रभावित लोगों की मदद के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं."

प्रधानमंत्री के सामने आपदा से हुए नुकसान का प्रेजेंटेशन

इसके बाद, पीएम नरेंद्र मोदी ने आपदा से जुड़ी बैठक की अध्यक्षता की और हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान के आंकड़े का भी आकलन किया. इस बैठक में भाजपा नेताओं सहित कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे. इस बैठक के दौरान यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को विशेष पैकेज की घोषणा भी कर सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वे कर हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान को भी देखा.

प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर कांगड़ा हवाई अड्डे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. इस दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को कांगड़ा हवाई अड्डे के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर करीब 1:19 पर उतरा और उसके बाद करीब 3 बजे तक कांगड़ा हवाई अड्डे को नो फ्लाइंग जॉन में रखा गया.

हिमाचल प्रदेश में आपदा से भारी तबाही

हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से भारी क्षति हुई है. प्रदेश में 20 जून से सोमवार 8 सितंबर तक बादल फटने, भारी बारिश, लैंडस्लाइड के चलते 4080 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है. अभी तक प्रदेश में 370 लोगों की मौत हुई है.

