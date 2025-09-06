पीएम मोदी आज करेंगे बाढ़ग्रस्त राज्यों का दौरा, लेंगे हालात का जायजा, पंजाब, दिल्ली के बुरे हाल

पंजाब के करीब 1900 से ज्यादा गांव बाढ़ग्रस्त हैं. वहीं, कमोबेश दिल्ली के हाल बेहद बुरे हैं. विस्तार से पढ़ें.
Published : September 6, 2025 at 8:09 AM IST
नई दिल्ली: इस समय देश के कई राज्य भारी बारिश के चलते बाढ़ग्रस्त हैं. राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है. जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे. इस दौरान वे हालात का जायजा लेंगे.
बता दें, पीएम मोदी ने जापान और चीन की यात्रा से लौटने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस संबंध में बात भी की थी. केंद्र बाढ़ प्रभावित राज्यों की सहायता कर रहा है और बचाव एवं राहत प्रयासों में मदद कर रहा है. पंजाब और जम्मू-कश्मीर समेत उत्तरी राज्यों में भारी बारिश से जानमाल का काफी नुकसान हुआ है. वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान से जूझ रहे हैं. पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 43 हो गई. बचाव और राहत कार्य तेज़ कर दिए गए हैं और दिल्ली स्थित एम्स ने प्रभावित इलाकों में एक विशेष चिकित्सा दल भेजा है.
#WATCH | Delhi: Visuals from Old Yamuna Bridge this morning, as River Yamuna continues to flow above danger level. pic.twitter.com/GYanVEGyPa— ANI (@ANI) September 6, 2025
पंजाब के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुसार, अमृतसर (5), बरनाला (5), बठिंडा (4), फाजिल्का (1), फिरोजपुर (1), गुरदासपुर (2), होशियारपुर (7), मनसा (3), पठानकोट (6), पटियाला (1), रूपनगर (1), संगरूर (1) और एसएएस नगर (2) तथा लुधियाना (4) में मौतें हुई हैं। तीन लोग अभी भी लापता हैं. दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम भेजी है, जो राज्य और उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तैनात की जाएगी.
वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने 1 सितंबर को जम्मू का दौरा किया और जम्मू संभाग के वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया. उन्होंने जम्मू के मंगू चक गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की. शाह ने बिक्रम चौक स्थित तवी पुल, शिव मंदिर और जम्मू में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए घरों का निरीक्षण किया. दौरे के बाद, गृह मंत्री ने ताजा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की.
#WATCH | Delhi: River Yamuna continues to flow above danger level, parts of the city continue to face a flood-like situation. Visuals from Mayur Vihar area.— ANI (@ANI) September 6, 2025
(Drone visuals shot at 6.40 am) pic.twitter.com/FOwi6SguM9
बात राजधानी दिल्ली की करें तो यहां यमुना का पानी काफी इलाकों में पहुंच रहा है. चारों तरफ सिर्फ यमुना का पानी ही दिखाई दे रहा है. जो इलाके यमुना के पास हैं, वहां तो हालात बेहद खराब हैं. बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है. जानकारी के मुताबिक इस समय यमुना खतरे के निशान से करीब 2 मी. ऊपर बह रही है. यमुना का जलस्तर 207 के ऊपर है. हैरानी की बात है कि हालात ये हैं कि यमुना का पानी दिल्ली सचिवालय तक पहुंच चुका है. दिल्ली में जहां राहत शिविर बनाए गए हैं, वहां भी यमुना का पानी पहुंच गया है. लोग सरकार से राहत की गुहार लगा रहे हैं.
#WATCH | Delhi: Visuals from Old Yamuna Bridge this morning, as River Yamuna continues to flow above danger level.— ANI (@ANI) September 6, 2025
(Drone visuals shot at 6.15 am) pic.twitter.com/cdZFUsTmRu
पंजाब में बुरे हैं हालात
अब बात पंजाब की करें तो यहां भी कमोबेश यही हालात हैं. राज्य के करीब 23 जिले बाढ़ग्रस्त हैं. जानकारी के मुताबिक करूब 1900 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हैं. करीब डेढ़ लाख हेक्टेयर फसल खराब हो चुकी है. सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं.
पढ़ें: जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद, कीचड़ भरे रास्ते को पैदल पार कर बस पकड़ते हैं यात्री
मानसून की बाढ़ से नदियों में प्लास्टिक का खतरा बढ़ा, तत्काल कार्रवाई की मांग
गुजरात : नर्मदा और किम नदी खतरे के निशान ऊपर बह रहीं, भरूच समेत नर्मदा व वडोदरा जिले में अलर्ट
देशभर में बाढ़-बारिश ने मचाई तबाही! पंजाब के 23 जिले प्रभावित, जानें जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों का हाल