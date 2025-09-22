ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी का अरुणाचल-त्रिपुरा दौरा आज, करेंगे 5100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ

प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करेंगे. इस दौरान वह विकास की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) (ANI)
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे. इस दौरान वह बुनियादी ढांचे और विकास पहलों की एक श्रृंखला का शुभारंभ करेंगे. ईटानगर में 5,100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे.

इसमें दो प्रमुख जलविद्युत उद्यम शामिल हैं. अरुणाचल प्रदेश में अपने कार्यक्रमों के बाद पीएम मोदी त्रिपुरा की यात्रा करेंगे, जहां उनका उदयपुर के ऐतिहासिक माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर में विकास कार्यों का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है. इस यात्रा में धार्मिक अनुष्ठान शामिल होंगे, लेकिन किसी सार्वजनिक संबोधन की उम्मीद नहीं है.

45 मिनट का कार्यक्रम मंदिर के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर केंद्रित होगा. प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर से पलाटना के लिए उड़ान भरने से पहले अगरतला के महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर पहुंचने की उम्मीद है. वहां से वह सड़क मार्ग से मंदिर स्थल तक जाएंगे. दोनों परियोजनाओं को राज्य के स्वामित्व वाली उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NEEPCO) द्वारा चालू किए जाने की उम्मीद है.

परियोजनाओं में उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (240 मेगावाट) और टाटो-I हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (186 मेगावाट) शामिल हैं, जो राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. अधिकारी के अनुसार, 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली इन दो बिजली परियोजनाओं को उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम में विकसित किया जा रहा है.

शि योमी जिले के सियोम उप-बेसिन में स्थित हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (3x80 मेगावाट) से सालाना लगभग 1000 MU बिजली का उत्पादन होगा. टाटो-I जलविद्युत परियोजना (3x62 मेगावाट) से सालाना लगभग 803 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा. अधिकारी ने बताया कि दोनों परियोजनाओं से अरुणाचल प्रदेश की विशाल जलविद्युत क्षमता का दोहन होने और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

इससे क्षेत्र में पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक लाभ होगा. उन्होंने कहा कि नए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर ये पहल राज्य को विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर करने, विकास को बढ़ावा देने और अपने नागरिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार हैं. अधिकारी ने बताया कि साथ में हीओ और टाटो-I परियोजनाएं भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगी. साथ ही अरुणाचल प्रदेश के ऊर्जा और विकास परिदृश्य को भी बदल देगी, जिससे 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के उद्देश्य से देश भर में बिजली क्षेत्र में सुधार होगा.

ये भी पढ़ें- 'रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी', राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी, कहा- 2.5 लाख करोड़ रुपये की होगी बचत

