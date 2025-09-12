ETV Bharat / bharat

तूफानी दौरे पर निकल रहे हैं PM मोदी: मणिपुर, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के खरबों के प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास

प्रधानमंत्री मोदी 13-15 सितंबर तक मणिपुर और 4 अन्य राज्यों का दौरा करेंगे. मोदी 71,850 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

PM Modi Manipur Visit
मणिपुर सहित 5 राज्यों के दौरे पर जा रहे पीएम नरेंद्र मोदी. (ANI)
By ANI

By ANI

Published : September 12, 2025 at 5:24 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर (शनिवार से सोमवार) तक 5 राज्यों, मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे और 71,850 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

प्रधानमंत्री मिजोरम का दौरा करेंगे और सुबह लगभग 10 बजे आइजोल में 9000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. बयान के मुताबिक, वह एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे.

मणिपुर में, वह दोपहर लगभग 12:30 बजे चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. वह इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे.

इसके अलावा, वह दोपहर करीब 2:30 बजे मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. साथ ही एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे.

इसके बाद प्रधानमंत्री असम का दौरा करेंगे और शाम लगभग 5 बजे गुवाहाटी में भारत रत्न भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के समारोह में भाग लेंगे. इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे.

14 सितंबर को, प्रधानमंत्री मोदी असम में 18,530 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. वे सुबह लगभग 11 बजे दरांग में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

इसके बाद, वे दोपहर लगभग 1:45 बजे गोलाघाट स्थित असम बायो-एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे. वे गोलाघाट में पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे.

15 सितंबर को, प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और सुबह लगभग 9:30 बजे कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन-2025 का उद्घाटन करेंगे.

इसके बाद, प्रधानमंत्री बिहार का दौरा करेंगे और दोपहर लगभग 2:45 बजे पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा, वह पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे. इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे. वह बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे.

मिजोरम में, वह आइजोल में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा, खेल सहित कई क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगी.

प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर तीन नई एक्सप्रेस ट्रेनों, सैरांग (आइजोल)-दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे.

पीएमओ के बयान में कहा गया है, "आइजोल अब राजधानी एक्सप्रेस के माध्यम से दिल्ली से सीधे जुड़ जाएगा. सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस मिजोरम और असम के बीच आवाजाही को सुगम बनाएगी. सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस मिजोरम को सीधे कोलकाता से जोड़ेगी."

सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री आइजोल बाईपास रोड, थेनजोल-सियालसुक रोड और खानकॉन-रोंगुरा रोड सहित कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे.

प्रधानमंत्री लॉन्गतलाई-सियाहा रोड पर छिमटुईपुई नदी पुल की भी आधारशिला रखेंगे, जो सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगा और यात्रा के समय को दो घंटे कम करेगा.

बाद में, खेल विकास के लिए खेलो इंडिया बहुउद्देशीय इनडोर हॉल की आधारशिला रखी जाएगी. क्षेत्र में ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करते हुए, प्रधानमंत्री आइजोल के मुआलखांग में 30 टीएमटीपीए (प्रति वर्ष एक हजार मीट्रिक टन) एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. साथ ही 2,500 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट (MIND) परियोजना, 9 स्थानों पर कामकाजी महिला छात्रावास आदि.

असम में, प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें दरंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं. गोलाघाट के नुमालीगढ़ में, प्रधानमंत्री नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में असम बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे.

इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है. वह नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की भी आधारशिला रखेंगे, जो असम के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन करेगा.

एक मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री 15 सितंबर को कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन-2025 का उद्घाटन और संबोधन करेंगे.

वहीं, बिहार में, प्रधानमंत्री बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे. बोर्ड उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देगा, फसलोत्तर प्रबंधन को मजबूत करेगा, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा तथा मखाना में बाजार, निर्यात और ब्रांड विकास को सुगम बनाएगा, जिससे बिहार और देश के मखाना किसानों को लाभ होगा.

