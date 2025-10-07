ETV Bharat / bharat

8-9 अक्टूबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8-9 अक्टूबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार पीएम मोदी दोपहर करीब तीन बजे नवी मुंबई पहुंचेंगे, जहां वे नवनिर्मित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद लगभग साढ़े तीन बजे प्रधानमंत्री नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे.

इसके अलावा वह मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण भी करेंगे. इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे. 9 अक्टूबर को सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री मुंबई में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर की मेजबानी करेंगे. दोपहर करीब 1बजकर 40 मिनट पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम में भाग लेंगे.

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट

इसके बाद दोपहर करीब 2 बजकर 45 मिनट पर दोनों प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में शामिल होंगे. वे महोत्सव में मुख्य भाषण भी देंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर 8-9 अक्टूबर 2025 को भारत का दौरा करेंगे.

यह प्रधानमंत्री स्टारमर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी. इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री 'विजन 2035' के अनुरूप भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति का जायजा लेंगे. यह 'विजन 2035' व्यापार और निवेश, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के प्रमुख स्तंभों में कार्यक्रमों और पहलों का एक केंद्रित और समयबद्ध 10-वर्षीय रोडमैप है.

भारत-ब्रिटेन आर्थिक और व्यापार समझौते

दोनों नेता भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) द्वारा प्रस्तुत अवसरों पर व्यावसायिक और उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ चर्चा करेंगे, जो भविष्य में भारत-ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में कार्य करेगा. वे क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे. दोनों नेता उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और इनोवेटर्स के साथ भी बातचीत करेंगे.