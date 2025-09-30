पीएम मोदी दिल्ली के CR पार्क इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल का करेंगे दौरा, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
दिल्ली के सीआर पार्क में हर वर्ष ग्रामीण बंगाल के थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जाता है. श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंचते हैं.
Published : September 30, 2025 at 5:34 PM IST
नई दिल्लीः देशभर में इनदिनों दुर्गा पुजा की धूम है.साउथ दिल्ली के सीआर पार्क में दुर्गा पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. यहां 2 अक्टूबर तक श्रद्धालुओं का तातां लगा रहता है.मंगलवार को अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीआर पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल में शामिल होने संभावना है. ऐसे में भारी भीड़ को देखते हुए हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने साउथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी की है.
ट्रैफिक एडवाइजरी जारी: ट्रैफिक पुलिस द्वारा एडवाइजरी में कहा गया है कि दोपहर 3 बजे से आधी रात तक आउटर रिंग रोड (पंचशील से ग्रेटर कैलाश तक), लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, जे.बी. टीटो मार्ग, इंद्र मोहन भारद्वाज मार्ग और सीआर पार्क मुख्य मार्ग सहित कई हिस्सों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे.
इन रूट पर होगा डायवर्जन: गुरुद्वारा रोड, बिपिन चंद्र पाल मार्ग और सीआर पार्क व ग्रेटर कैलाश-II की आंतरिक सड़कों पर यातायात की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी. पंचशील, आईआईटी और नेहरू प्लेस फ्लाईओवर के नीचे आउटर रिंग रोड पर डायवर्जन प्रभावी होगा. ये डायवर्जन हल्के और भारी मालवाहक वाहनों पर भी लागू होंगे, भले ही उनके पास वैध नो-एंट्री परमिट हो.
ट्रैफिक पुलिस की जनता से अपील: ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को प्रतिबंध के दौरान प्रभावित मार्गों से बचने और भीड़भाड़ कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी है. ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है कि वैकल्पिक मार्गों में एम.जी. रोड, अरबिंदो मार्ग, मथुरा रोड, लाला लाजपत राय रोड और महरौली-बदरपुर रोड शामिल हैं.
ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है, "वाहन चालकों से अपील है कि वे धैर्य रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुगम यातायात के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग करें. उन्हें प्रमुख चौराहों पर तैनात पुलिस के निर्देशों का पालन करना चाहिए."
