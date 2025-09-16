ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी 22 सितंबर को अरुणाचल और त्रिपुरा का दौरा करेंगे, जानें पूरा कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे. वह दोनों राज्यों में कई परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे.

पीएम मोदी 22 सितंबर को अरुणाचल और त्रिपुरा का दौरा करेंगे, जानें पूरा कार्यक्रम
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 3:29 PM IST

ईटानगर/अगरतला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह यानी 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे. अधिकारी ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. वह 1,830 किलोमीटर लंबी फ्रंटियर हाईवे परियोजना और दो जलविद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. साथ ही ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे. पीएम मोदी यहां एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी तवांग में एक एकीकृत सम्मेलन केंद्र का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे.

अधिकारियों के मुताबिक, प्रस्तावित फ्रंटियर हाईवे परियोजना मैकमोहन रेखा के समानांतर, पश्चिम कामेंग जिले के बोमडिला से चांगलांग जिले के विजयनगर तक चलेगी. अधिकारी ने कहा कि यह महत्वाकांक्षी राजमार्ग राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा और सीमा संपर्क को काफी सुगम बनाएगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शि योमी जिले में यर्जेप नदी ( Yarjep River) पर 186 मेगावाट की तातो-I जलविद्युत परियोजना और 240 मेगावाट की हीओ जलविद्युत परियोजना का भी वर्चुअल शिलान्यास करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण के पूरा होने के बाद, 122 सीमावर्ती गांवों को साल के बारह महीने सड़क संपर्क, 4जी दूरसंचार नेटवर्क और ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण मिलेगा. इन 122 गांवों में से 67 भारत-म्यांमार सीमा पर और 55 अरुणाचल प्रदेश से लगती भारत-भूटान सीमा पर स्थित हैं. गृह मंत्रालय ने वीवीपी के लिए 2,205 करोड़ रुपये मंजूर किए थे.

पीएम मोदी के त्रिपुरा दौरे का कार्यक्रम
प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश से त्रिपुरा जाएंगे. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को दक्षिणी त्रिपुरा के उदयपुर में 51 शक्तिपीठों में से एक, पुनर्विकसित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन करेंगे. सीएम साहा ने कहा कि पीएम मोदी 22 सितंबर की दोपहर अगरतला पहुंचेंगे और फिर अगरतला से 65 किलोमीटर दक्षिण में पुनर्विकसित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन करने के लिए गोमती जिला मुख्यालय उदयपुर जाएंगे.

माणिक साहा ने बताया कि पीएम मोदी पुनर्विकसित काली मंदिर के उद्घाटन के बाद पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद वह अगरतला लौटेंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे. उन्होंने बताया कि अभी तक उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी ने कोई जनसभा संबोधित नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, "मैंने पहले ही प्रधानमंत्री को पुनर्विकसित मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था."

पर्यटन विभाग के अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद (तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान) योजना के तहत 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का 52 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुनर्विकास किया गया है. इस परियोजना में त्रिपुरा सरकार ने भी 7 करोड़ रुपये का योगदान दिया हैं.

यह भी पढ़ें- भारत में बड़े ड्रग्स कार्टेल पर स्ट्राइक की तैयारी, अमित शाह ने इस नेटवर्क को ध्वस्त करने का बताया तरीका

