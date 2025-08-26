नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के तिआंजिन शहर का दौरा करेंगे. विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल ने मंगलवार को पीएम मोदी के चीन दौरे की आधिकारिक जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन यात्रा से पहले एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए तन्मय लाल ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक के लिए चीन के तिआंजिन का दौरा करेंगे."

तिआंजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए विदेश मंत्रालय के अधिकारी तन्मय लाल ने कहा कि सम्मेलन में 31 अगस्त की शाम को स्वागत भोज शामिल है, जबकि मुख्य शिखर सम्मेलन 1 सितंबर को होगा. उन्होंने कहा, "इसके अलावा, प्रधानमंत्री द्वारा एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है."

एससीओ के प्राथमिक लक्ष्यों में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तीन बुराइयों का मुकाबला करना शामिल है. तन्मय लाल ने कहा कि एससीओ सदस्यों के बीच सहयोग के क्षेत्रों की व्यापक श्रृंखला मौजूद है. उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले विभिन्न एससीओ शिखर सम्मेलनों में लगातार भाग लिया है - 2018 में चेंगदू में, 2019 में बिश्केक में, 2020 में मॉस्को में वर्चुअल प्रारूप में, 2021 में दुशांबे में वर्चुअल प्रारूप में, 2022 में ताशकंद में, 2023 में नई दिल्ली में वर्चुअल प्रारूप में.

उन्होंने उन मुद्दों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जो भारत के लिए प्राथमिकता वाले हैं और 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन के विषय में शामिल किए गए थे, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की थी.

विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल (ANI)

तन्मय लाल ने दोहराया कि भारत की 2023 की अध्यक्षता के दौरान, वाराणसी को वर्ष 2022-2023 के दौरान एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया था. लाल ने कहा, "इन सभी पहलों और आयोजनों को एससीओ सदस्य देशों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी है."

उन्होंने क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना- आरएटीएस का उल्लेख किया और कहा, "सुरक्षा सहयोग भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक बना हुआ है. भारत ने 2021-2022 के दौरान एससीओ आरएटीएस परिषद की अध्यक्षता की थी. इससे पहले फरवरी में, एससीओ आरएटीएस के महासचिव नूरलान येरमेकबायेव ने भारत का दौरा किया था और उपयोगी चर्चा की थी."

विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि हाल के महीनों में भारत ने एससीओ की कई मंत्रिस्तरीय, वरिष्ठ स्तरीय और अन्य बैठकों में भाग लिया है, जिसमें वे बैठकें शामिल हैं जिनमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने-अपने प्रासंगिक एससीओ प्रारूपों में किया.

एससीओ के सदस्य देश

एससीओ के 10 सदस्य हैं. इनमें भारत, रूस, बेलारूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं. इसके अलावा, कई संवाद साझेदार और पर्यवेक्षक भी हैं. भारत 2017 से एससीओ का सदस्य है, जबकि इससे पहले 2005 से यह एक पर्यवेक्षक था. भारत एससीओ की विभिन्न संस्थागत प्रक्रियाओं और तंत्रों में सक्रिय रूप से शामिल है तथा मंत्रिस्तरीय बैठकों और अन्य वार्ता प्रारूपों में भाग लेता है.

