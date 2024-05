ETV Bharat / bharat

श्रीराज राजेश्वर स्वामी देवस्थानम पहुंचे पीएम मोदी, इष्टदेव भगवान शिव की पूजा-अर्चना की - PM Modi

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 8, 2024, 11:40 AM IST | Updated : May 8, 2024, 11:55 AM IST

पीएम मोदी ( फाइल फोटो ANI )

हैदराबाद: तेलंगाना के करीमनगर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजन्ना सिरिसिला जिले के वेमुलावाड़ा में श्रीराज राजेश्वर स्वामी देवस्थानम का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने इष्टदेव भगवान शिव की पूजा-अर्चना की. यह मंदिर दक्षिण काशी के नाम से प्रसिद्ध है. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कोडे मोक्कुबाड़ी में भी भाग लिया. कोडे मोक्कुबाड़ी एक अनुष्ठान है जो इस मंदिर में किया जाता है. इस दौरान भक्त मंदिर में बैल (नंदी) की प्रदक्षिणा करते हैं, जो भगवान शिव के वाहन नंदी को दर्शाता है. करीमनगर और वारंगल में चुनाव प्रचार

गौरतलब है कि पीएम मोदी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए करीमनगर और वारंगल दौरे पर हैं. अपनी यात्रा के दौरान वह यहां चुनावी सभाएं करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री अन्नामय्या जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और एनटीआर जिले के विजयवाड़ा में एक रोड शो करेंगे. विजयवाड़ा में रोड शो करेंगे पीएम मोदी

पीएम मोदी दोपहर करीब 2 बजे विजयवाड़ा में रोड शो करेंगे और फिर राजमपेटा के पास कलिरी में भी शाम करीब 5 बजे रैली करेंगे. गौरतलब है कि मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही चौथा चरण के लिए प्रचार-प्रसार शुरू हो चुका है. इस फेज में दस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की 96 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी. तेलंगाना-आंध्र प्रदेश में कब होंगे चुनाव?

बता दें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चौथे चरण में वोटिंग होनी है. अगर बात करें तेलंगाना की तो यहां की 17 सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग होनी है. वहीं, आंध्र प्रदेश में चौथे चरण के लिए 25 लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे. इसके अलावा इसी दिन राज्य की 175 विधानसभा सीट के लिए भी वोटिंग होगी. यह भी पढ़ें- पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे

हैदराबाद: तेलंगाना के करीमनगर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजन्ना सिरिसिला जिले के वेमुलावाड़ा में श्रीराज राजेश्वर स्वामी देवस्थानम का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने इष्टदेव भगवान शिव की पूजा-अर्चना की. यह मंदिर दक्षिण काशी के नाम से प्रसिद्ध है. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कोडे मोक्कुबाड़ी में भी भाग लिया. कोडे मोक्कुबाड़ी एक अनुष्ठान है जो इस मंदिर में किया जाता है. इस दौरान भक्त मंदिर में बैल (नंदी) की प्रदक्षिणा करते हैं, जो भगवान शिव के वाहन नंदी को दर्शाता है. करीमनगर और वारंगल में चुनाव प्रचार

गौरतलब है कि पीएम मोदी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए करीमनगर और वारंगल दौरे पर हैं. अपनी यात्रा के दौरान वह यहां चुनावी सभाएं करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री अन्नामय्या जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और एनटीआर जिले के विजयवाड़ा में एक रोड शो करेंगे. विजयवाड़ा में रोड शो करेंगे पीएम मोदी

पीएम मोदी दोपहर करीब 2 बजे विजयवाड़ा में रोड शो करेंगे और फिर राजमपेटा के पास कलिरी में भी शाम करीब 5 बजे रैली करेंगे. गौरतलब है कि मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही चौथा चरण के लिए प्रचार-प्रसार शुरू हो चुका है. इस फेज में दस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की 96 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी. तेलंगाना-आंध्र प्रदेश में कब होंगे चुनाव?

बता दें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चौथे चरण में वोटिंग होनी है. अगर बात करें तेलंगाना की तो यहां की 17 सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग होनी है. वहीं, आंध्र प्रदेश में चौथे चरण के लिए 25 लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे. इसके अलावा इसी दिन राज्य की 175 विधानसभा सीट के लिए भी वोटिंग होगी. यह भी पढ़ें- पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे

Last Updated : May 8, 2024, 11:55 AM IST