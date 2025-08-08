Essay Contest 2025

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से की बात, जानें दोनों नेताओं के बीच क्या हुई चर्चा? - PM MODI

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की. इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की समीक्षा की

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से की बात (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2025 at 6:50 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की. इस दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन से संबंधित लेटेस्ट घटनाक्रमों से अवगत कराया. वहीं, राष्ट्रपति पुतिन को उनके डिटेल असेसमेंट के लिए धन्यवाद देते हुए, प्रधानमंत्री ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख को दोहराया.

जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की समीक्षा की और भारत और रूस के बीच विशेष विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई.

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को इस साल के अंत में होने वाले 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया है. बता दें कि यह बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब हाल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के निरंतर तेल खरीदने के चलते भारत पर भारी टैक्स लगाने का ऐलान किया था.

'राष्ट्रपति पुतिन की भारत में मेजबानी के लिए उत्सुक'
इस संबंध में पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई. मैंने यूक्रेन पर ताजा घटनाक्रम साझा करने के लिए उनका धन्यवाद किया. हमने अपने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की भी समीक्षा की और भारत-रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. मैं इस साल के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत में मेजबानी के लिए उत्सुक हूं."

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से भी बात की
इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से भी बात की. इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, "राष्ट्रपति लूला के साथ अच्छी बातचीत हुई. ब्राजील की मेरी यात्रा को यादगार और सार्थक बनाने के लिए उनका धन्यवाद. हम ट्रे़ड, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, हेल्थ आदि क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. ग्लोबल के देशों के बीच एक मजबूत, जन-केंद्रित साझेदारी से सभी को लाभ होता है.

