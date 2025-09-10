ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने इटली की पीएम मेलोनी से फोन पर बात कर जताया आभार, जानिये क्या है मामला

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई."

Georgia Meloni and PM Modi
इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इटली में संपन्न हुए जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ली थी. (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 8:45 PM IST

नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से फोन पर बात की. भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा की और इसका समर्थन करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया. पीएम मोदी ने मेलोनी के साथ यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के तरीकों और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईईसी) के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की.

पीएम मोदी ने एक्स पर कहा, "प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई. हमने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता की पुष्टि की और यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने में साझा रुचि दिखाई. भारत-यूरोपीय संघ के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को संपन्न करने तथा आईएमईईईसी पहल के माध्यम से संपर्क को बढ़ावा देने में इटली के सक्रिय समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को धन्यवाद दिया."

भारत और यूरोपीय संघ इस साल के अंत तक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने पर विचार कर रहे हैं. दोनों पक्ष इस सप्ताह नई दिल्ली में 13वें दौर की वार्ता कर रहे हैं. भारत और यूरोपीय संघ ने आठ वर्षों के अंतराल के बाद जून 2022 में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए वार्ता पुनः शुरू की.

एक बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, लोगों के बीच संबंध और आतंकवाद-निरोध जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी में विकास की समीक्षा की और उसका सकारात्मक मूल्यांकन किया. दोनों नेताओं ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना-2025-29 के अनुरूप साझेदारी को और अधिक गहरा करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

बयान में कहा गया है कि मेलोनी ने जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के समापन और 2026 में भारत द्वारा आयोजित एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए इटली के मजबूत समर्थन को दोहराया. नेताओं ने IMEEEC पहल के तहत संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने पर भी सहमति व्यक्त की. IMEEC पहल को 2023 में दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम रूप दिया गया.

