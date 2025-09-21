पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, बोले- कल से देश में शुरू होगा 'GST बचत उत्सव'
वित्त मंत्री द्वारा पहले घोषित जीएसटी दरों में कटौती के लागू होने से एक दिन पहले पीएम मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं.
Published : September 21, 2025 at 5:01 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने सभी को नवरात्रि के शुभकामनाएं दीं. पीएम ने कहा कि कल सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू होंगे.
पीएम मोदी ने कहा, "कल से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है. मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. कल, नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय के साथ ही अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे."
प्रधानमंत्री ने कहा, "कल से देश में 'GST बचत उत्सव' शुरू हो रहा है. आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकेंगे... 'GST बचत उत्सव' से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा..."
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " from tomorrow in the nation, 'gst bachat utsav' will commence. your savings will increase and you will be able to buy your favourite things...'gst bachat utsav' will benefit all sections of the society..."— ANI (@ANI) September 21, 2025
(source: dd news) pic.twitter.com/iZcBa0bSM4
'सबका मुंह मीठा होगा'
पीएम मोदी ने कहा, "त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा. देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेंगी... मैं देश भर के लाखों परिवारों को अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों और 'बचत उत्सव' के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. ये सुधार भारत की विकास गाथा को गति देंगे, व्यापार को सरल बनाएंगे, निवेश को और अधिक आकर्षक बनाएंगे और विकास की दौड़ में हर राज्य को समान भागीदार बनाएंगे..."
नए इतिहास के निर्माण की शुरुआत
उन्होंने अपने संबोधन में कहा, "जब भारत ने 2017 में जीएसटी सुधार की शुरुआत की, तो इसने एक पुराने इतिहास को बदलने और एक नए इतिहास के निर्माण की शुरुआत की. दशकों से, हमारे देश के लोग और हमारे देश के व्यापारी विभिन्न टैक्स के जाल में उलझे हुए थे. चुंगी, एंट्री टैक्स , बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर - ऐसे दर्जनों कर हमारे देश में मौजूद थे. एक शहर से दूसरे शहर तक सामान भेजने के लिए हमें अनगिनत जांच चौकियों को पार करना पड़ता था..."
पीएम मोदी ने 2014 का किस्सा सुनाया
देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "मुझे याद है 2014 में जब देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी, उस शुरुआती दौर का एक दिलचस्प वाकया एक विदेशी अखबार में छपा था. उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था. कंपनी का कहना था कि अगर उसे अपना माल बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद भेजना पड़े, तो यह इतना मुश्किल होगा कि उन्होंने इस पर विचार किया और कहा कि वे चाहेंगे कि कंपनी पहले बेंगलुरु से अपना माल यूरोप भेजे और फिर वही माल यूरोप से हैदराबाद भेजे."
पीएम ने बताया, "उस समय टैक्स और टोल की जटिलताओं के कारण यही स्थिति थी... उस समय, लाखों देशवासियों के साथ-साथ ऐसी लाखों कंपनियों को भी तरह-तरह के टैक्स के जाल में रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता था. एक शहर से दूसरे शहर सामान पहुंचाने में जो बढ़ा हुआ खर्च होता था, उसका बोझ गरीब जनता और आप जैसे ग्राहकों पर पड़ता. देश को इस स्थिति से मुक्त कराना जरूरी था."
'एक राष्ट्र, एक टैक्स' का सपना साकार हुआ
उन्होंने कहा, "जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया, तो हमने जनहित और राष्ट्रहित में GST को अपनी प्राथमिकता बनाया. हमने हर हितधारक से चर्चा की. हर राज्य की शंकाओं का समाधान किया और हर प्रश्न का समाधान निकाला. सभी राज्यों को साथ लेकर चलने से ही भारत का सबसे बड़ा कर सुधार संभव हो पाया. केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों का ही परिणाम था कि देश दर्जनों टैक्स के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक समान व्यवस्था स्थापित हुई. 'एक राष्ट्र, एक टैक्स' का सपना साकार हुआ...
कल से लागू हो रही GST की नई दरें
यह संबोधन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहले घोषित जीएसटी दरों में कटौती के लागू होने से एक दिन पहले हो रहा है. नई जीएसटी दरें सोमवार 22 सितंबर से लागू होंगी, जिससे कई उपभोक्ता उत्पादों की कीमतें कम हो जाएंगी.
बता दें कि सरकार ने 4 सितंबर को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की दरों में कटौती की घोषणा की थी, जो ऑटोमोबाइल से लेकर दैनिक उपभोक्ता उत्पादों तक, सैकड़ों वस्तुओं पर लगाया जाता है. जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से यह भारत का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स सुधार था.
इससे पहले प्रधानमंत्री ऑफिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे."
