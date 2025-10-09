पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से की बात, गाजा में शांति के लिए दी बधाई
पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की. इस दौरान उन्होंने गाजा में शांति के लिए ट्रंप को बधाई दी.
Published : October 9, 2025 at 9:30 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उन्हें गाजा शांति समझौते की सफलता के लिए बधाई दी.
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर भी बात हुई
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, “अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी. ट्रेड डील में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की. आने वाले हफ्तों में निकट संपर्क में रहने पर सहमति बनी.”
Spoke to my friend, President Trump and congratulated him on the success of the historic Gaza peace plan. Also reviewed the good progress achieved in trade negotiations. Agreed to stay in close touch over the coming weeks. @POTUS @realDonaldTrump— Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025
द्विपक्षीय व्यापारिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा
बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापारिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की. बातचीत को दोनों देशों के बीच रिश्तों और साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. बता दें कि पीएम मोदी और ट्रंप के रिश्ते में कथित तौर पर तल्खी आ गई थी, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीजफायर के मुद्दे पर ट्रंप ने श्रेय लेने का प्रयास किया. इतना ही नहीं ट्रंप 30 से अधिक बार भारत-पाकिस्तान का तनाव कम करने की बातें कर चुके हैं.
डील के बाद गाजा में जश्न
बता दें कि ट्रंप ने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर हमास और इजराइल के बीच समझौते की घोषणा करते हुए कहा था कि गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा और इजराइल शांति की दिशा में पहला कदम उठाते हुए अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा. इसके बाद दुनिया भर के नेताओं ने शांति कायम होने की उम्मीद जताई और इजराइल और हमास से अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया.
ट्रंप ने इसे गाजा में युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना बताया है. इस डील के बाद गाजा की सड़कों पर लोगों ने खूब जश्न मनाया.
PM Narendra Modi speaks with US President Donald Trump— ANI (@ANI) October 9, 2025
" spoke to my friend, president trump and congratulated him on the success of the historic gaza peace plan. also reviewed the good progress achieved in trade negotiations. agreed to stay in close touch over the coming weeks,… pic.twitter.com/6UiS8cpZaq
दो साल से चल रहा था युद्ध
इजराइल और हमास में युद्ध की शुरुआत सात अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले से हुई थी. हमास के हमले लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था. इसके जवाब में इजराइल ने हजारों फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया. वहीं गाजा पूरी तरह तबाह हो गया. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, गाजा में 67,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और170,000 घायल हुए हैं.
ये भी पढ़ें- ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान युद्ध समाप्त कराने का झूठा दावा एक बार फिर दोहराया