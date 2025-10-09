ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से की बात, गाजा में शांति के लिए दी बधाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (बायें) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( file photo-ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 9, 2025 at 9:30 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उन्हें गाजा शांति समझौते की सफलता के लिए बधाई दी. भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर भी बात हुई

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, “अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी. ट्रेड डील में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की. आने वाले हफ्तों में निकट संपर्क में रहने पर सहमति बनी.” द्विपक्षीय व्यापारिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा

बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापारिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की. बातचीत को दोनों देशों के बीच रिश्तों और साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. बता दें कि पीएम मोदी और ट्रंप के रिश्ते में कथित तौर पर तल्खी आ गई थी, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीजफायर के मुद्दे पर ट्रंप ने श्रेय लेने का प्रयास किया. इतना ही नहीं ट्रंप 30 से अधिक बार भारत-पाकिस्तान का तनाव कम करने की बातें कर चुके हैं.