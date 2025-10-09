ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से की बात, गाजा में शांति के लिए दी बधाई

पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की. इस दौरान उन्होंने गाजा में शांति के लिए ट्रंप को बधाई दी.

US President Donald Trump (left) and Prime Minister Narendra Modi
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (बायें) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (file photo-ANI)
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उन्हें गाजा शांति समझौते की सफलता के लिए बधाई दी.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर भी बात हुई
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, “अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी. ट्रेड डील में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की. आने वाले हफ्तों में निकट संपर्क में रहने पर सहमति बनी.”

द्विपक्षीय व्यापारिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा
बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापारिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की. बातचीत को दोनों देशों के बीच रिश्तों और साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. बता दें कि पीएम मोदी और ट्रंप के रिश्ते में कथित तौर पर तल्खी आ गई थी, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीजफायर के मुद्दे पर ट्रंप ने श्रेय लेने का प्रयास किया. इतना ही नहीं ट्रंप 30 से अधिक बार भारत-पाकिस्तान का तनाव कम करने की बातें कर चुके हैं.

डील के बाद गाजा में जश्न
बता दें कि ट्रंप ने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर हमास और इजराइल के बीच समझौते की घोषणा करते हुए कहा था कि गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा और इजराइल शांति की दिशा में पहला कदम उठाते हुए अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा. इसके बाद दुनिया भर के नेताओं ने शांति कायम होने की उम्मीद जताई और इजराइल और हमास से अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया.

ट्रंप ने इसे गाजा में युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना बताया है. इस डील के बाद गाजा की सड़कों पर लोगों ने खूब जश्न मनाया.

दो साल से चल रहा था युद्ध
इजराइल और हमास में युद्ध की शुरुआत सात अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले से हुई थी. हमास के हमले लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था. इसके जवाब में इजराइल ने हजारों फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया. वहीं गाजा पूरी तरह तबाह हो गया. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, गाजा में 67,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और170,000 घायल हुए हैं.

