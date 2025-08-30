ETV Bharat / bharat

पुतिन के साथ बैठक से पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की - PM MODI SPEAKS WITH ZELENSKYY

पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की. बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कल पीएम मोदी मिलेंगे.

PM Modi spoke to Ukrainian President Zelensky
पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की (file photo-ANI)
Published : August 30, 2025 at 8:37 PM IST

नई दिल्ली : रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बात की. जेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के भारत के दृढ़ रुख को दोहराया.

प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की को यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता से अवगत कराया.

इस दौरान राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जेलेंस्की का धन्यवाद किया और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान तथा शांति की शीघ्र बहाली के प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ और निरंतर रुख की पुष्टि की.

एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को आज फ़ोन पर बात करने के लिए धन्यवाद. हमने चल रहे संघर्ष, उसके मानवीय पहलू और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. भारत इस दिशा में सभी प्रयासों को पूर्ण समर्थन देता है."

यह बातचीत चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने से ठीक एक दिन पहले हुई है. यह ऐसे समय में हुआ है जब भारत रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिका से 50 प्रतिशत टैरिफ़ का सामना कर रहा है, और अमेरिकी प्रशासन नई दिल्ली पर मास्को के साथ व्यापार करके "युद्ध को वित्तपोषित" करने का आरोप लगा रहा है.

ट्रंप प्रशासन द्वारा रूस के साथ भारत के निरंतर तेल व्यापार के दंड के रूप में शुल्कों को 50 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाए जाने के बाद, भारत ने भारतीय वस्तुओं पर "अनुचित और अनुचित" टैरिफ़ लगाने के लिए वाशिंगटन की कड़ी आलोचना की है.

इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि रूस के साथ तीन साल से जारी युद्ध को समाप्त करने की कोशिशों को लेकर हालिया घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए यूक्रेनी अधिकारी अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं से मिलना चाहते हैं. इन बैठकों का मकसद शांति प्रयासों को आगे बढ़ाना है.

जेलेंस्की ने इस बात पर गहरी निराशा जताई है कि रूस बातचीत में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है और आम नागरिकों पर हमले जारी हैं. ट्रंप भी इस बात को लेकर नाराजगी जता चुके हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जेलेंस्की से सीधी बातचीत के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को टाल दिया है. ट्रंप ने कहा था कि यदि दो हफ्तों के भीतर बातचीत नहीं होती, तो वे आगे के कदम का फैसला करेंगे.

ये भी पढ़ें- चीन पहुंचे पीएम मोदी, रेड कारपेट पर हुआ भव्य स्वागत, SCO समिट में होंगे शामिल

