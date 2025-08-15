श्रीनगर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना के मद्देनजर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की. इस दौरान उन्होंने हालात की समीक्षा करने के साथ ही उन्हें हरसंभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया.
बता दें कि किश्तवाड़ के एक सुदूर पहाड़ी गांव में गुरुवार को बादल फट गया था. इससेआई भीषण बाढ़ में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए है.
Spoke to Jammu and Kashmir LG, Shri Manoj Sinha Ji and CM Shri Omar Abdullah Ji regarding the situation in the wake of the cloudburst and flooding in Kishtwar. Authorities are working on the ground to assist those affected.@OfficeOfLGJandK@OmarAbdullaH— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2025
अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद पैदा हुए हालात पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल सिन्हा से बात की. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और पूरे सहयोग का वादा किया.
इस बारे में पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘किश्तवाड़ में बादल फटने और बाढ़ के बाद के हालात के बारे में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की.’’ उन्होंने कहा,‘‘प्रभावित लोगों की सहायता के लिए अधिकारी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं.’’
I just received a call from Hon PM @narendramodi Sb. I briefed him about the situation in Kishtwar & the steps being taken by the administration. My government & the people hit by this tragic cloudburst are grateful for his support & all the assistance provided by the Union…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 15, 2025
बादल फटने से हुई जान-माल की हानि हृदयविदारक है : उमर अब्दुल्ला
किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी को स्थिति की जानकारी दी, कहा- 60 लोगों की जान चली गई. वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को किश्तवाड़ जिले के एक सुदूर गांव में बादल फटने की विनाशकारी घटना के बारे में जानकारी दी है. इस घटना में 60 लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं.
VIDEO | " 60 people have lost theri lives and over 100 are injured in kishtwar's cloudburst," informs j&k cm omar abdullah while addressing a gathering in srinagar's bakshi stadium.#Kishtwar— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/5Agn9v4YTV
अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘मुझे अभी-अभी प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया. मैंने उन्हें किश्तवाड़ की स्थिति और प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी.’’ उन्होंने कहा कि उनकी सरकार और बादल फटने की दुखद घटना से प्रभावित लोग प्रधानमंत्री के सहयोग और केंद्र द्वारा प्रदान की गई सभी सहायता के लिए आभारी हैं.
VIDEO | Search and rescue operations underway after a massive cloudburst in Kishtwar triggered flash floods, killing at least 60 people, including two CISF personnel, and leaving many others trapped.— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/50QwTssyhm
इससे पहले, अब्दुल्ला ने यहां बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गुरुवार को हुई दुखद घटना में कम से कम 60 लोगों की जान चली गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए. उन्होंने कहा कि यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या प्रशासन की ओर से कोई चूक हुई है, क्योंकि ‘‘हमें मौसम (पूर्वानुमान) के बारे में पहले से ही पता था.’’
स्वतंत्रता दिवस पर अपने पहले संबोधन में उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी बात शुरू की. उन्होंने कहा, "शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस मना रहे देश के लोगों के लिए यह एक खुशी का दिन है, लेकिन साथ ही बादल फटने से हुई जान-माल की हानि हृदयविदारक है.
अब्दुल्ला ने कहा कि वह इस अवसर पर उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस दुखद घटना में अपने प्रियजन को खो दिया है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.’’ उन्होंने प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से मदद में कोई कमी नहीं होगी.
मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि आगामी दिनों में ‘‘हमें यह पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्या प्रशासन की ओर से कोई चूक हुई, क्योंकि हमारे पास (भारी बारिश और अचानक बाढ़ की संभावना के बारे में) पहले से ही मौसम का अनुमान था।’’
उन्होंने कहा, ‘‘क्या हम इन अनमोल जिंदगियों को बचाने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से और कदम उठा सकते थे? हमें इस मामले में खुद को जवाबदेह बनाना होगा.’’
