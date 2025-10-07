ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बात की, रूस के राष्ट्रपति को 73वें जन्मदिन पर दी बधाई

प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को उनके 73वें जन्मदिन पर बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनके सभी प्रयासों में सफलता की कामना की.

PM Modi and Putin
प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बात की (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2025 at 8:09 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और उन्हें उनके 73वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. साथ ही, उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई.

प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को उनके 73वें जन्मदिन पर बधाई दी और रूसी नेता के अच्छे स्वास्थ्य और उनके सभी प्रयासों में सफलता की कामना की. राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन में संघर्ष से संबंधित ताजा घटनाक्रमों से भी अवगत कराया. प्रधानमंत्री ने विस्तृत जानकारी के लिए पुतिन का धन्यवाद किया और इस मामले पर भारत के दृढ़ रुख पर जोर दिया.

शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रण
इसके अलावा दोनों नेताओं ने अपने द्विपक्षीय एजेंडे की प्रगति की भी समीक्षा की. साथ ही उन्होंने भारत-रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को इस साल के अंत में होने वाले 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया.

पुतिन ने भारत यात्रा की पुष्टि की
बता दें कि पिछले सप्ताह पुतिन ने अपनी भारत यात्रा की पुष्टि की और कहा कि वह अपने प्रिय मित्र प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हैं. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मैं दिसंबर की शुरुआत में अपनी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और अपने प्रिय मित्र, हमारे भरोसेमंद साथी, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं."

दोनों देशों के बीच मधुर संबंध
उन्होंने भारत और रूस के बीच संबंधों पर भी विचार किया और सोवियत काल से उनके संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से मधुर संबंध रहे हैं. रूसी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बीच नई दिल्ली द्वारा रूस से तेल खरीद पर अमेरिका के दबाव के आगे न झुकने के लिए भारत की सराहना भी की.

पुतिन ने स्पष्ट किया, "क्या भारत हमारे ऊर्जा संसाधनों को छोड़ देगा? अगर ऐसा है तो उसे कुछ नुकसान होगा. अनुमान अलग-अलग हैं. कुछ का कहना है कि यह लगभग 9-10 अरब डॉलर हो सकता है, लेकिन अगर वह इनकार नहीं करता है, तो प्रतिबंध लगाए जाएंगे और नुकसान उतना ही होगा, तो अगर इसकी घरेलू राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़े, तो इनकार क्यों करें? [भारतीय लोग] कभी भी खुद को किसी के द्वारा अपमानित नहीं होने देंगे. मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं, वह भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे."

