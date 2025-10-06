ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने चीफ जस्टिस गवई से बात की, कहा - उन पर हमले से हर भारतीय नाराज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ANI )

Published : October 6, 2025

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई से बात की. इस दौरान पीएम ने उन पर एक वकील द्वारा उन पर जूता फेंकने के प्रयास की निंदा की और कहा कि इस हमले से हर भारतीय नाराज है. पीएम मोदी ने कहा, “हमारे समाज में इस तरह के निंदनीय कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं है.” उन्होंने घटना के बाद शांति बनाए रखने के लिए सीजेआई गवई की प्रशंसा की. इसको लेकर पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई जी से बात की. आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय नाराज है. हमारे समाज में ऐसे भर्त्सनायोग्य कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है. यह पूरी तरह से निंदनीय है.” उन्होंने कहा, “मैं ऐसी स्थिति में जस्टिस गवई द्वारा प्रदर्शित धैर्य की सराहना करता हूं. यह हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने तथा न्याय के मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.”