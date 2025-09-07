ETV Bharat / bharat

BJP सांसदों की वर्कशॉप, सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे पीएम मोदी, हुआ स्वागत

BJP सांसदों की वर्कशॉप में आखिरी सीट पर बैठे पीएम मोदी ( X/ @Drsbalwant )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 7, 2025 at 4:42 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: संसद परिसर में जीएमसी बालयोगी सभागार में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा सांसदों की दो दिवसीय वर्कशॉप आयोजित की गई है. वर्कशॉप के पहले दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए. इस दौरान वह सभाागर में एक साधारण सदस्य की तरह सबसे पीछे वाली पंक्ति में बैठे. यूपी के गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने एक्स पर पीएम मोदी की तस्वीर साझा की, जिसमें वह हॉल में सबसे पीछे वाली सीट पर भाजपा सांसदों के साथ बैठे नजर आ रहे हैं. भाजपा सांसद रवि किशन में पोस्ट में लिखा कि भाजपा सांसदों की वर्कशॉप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिरी पंक्ति में बैठे. भाजपा संगठन की ये शक्ति है. हर कोई कार्यकर्ता यहां समान है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा सांसदों के वर्कशॉप में सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया. साथ ही जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया.