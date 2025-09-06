ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी की ट्रंप के 'हमेशा दोस्त' वाले बयान पर प्रतिक्रिया, बोले- अमेरिकी राष्ट्रपति की भावनाओं की सराहना करता हूं

भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आई थी. अब देखना होगा कि आगे क्या होता है.

पीएम मोदी की ट्रंप के 'हमेशा दोस्त' वाले बयान पर प्रतिक्रिया (File (ANI))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2025 at 10:20 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत-अमेरिका संबंधों पर दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह बातें कहीं. उन्होंने आगे कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वह और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे, उन्होंने कहा कि 'चिंता करने की कोई बात नहीं है.' न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा भारत के साथ रिश्ते कायम रखने को तैयार रहूंगा. मैं हमेशा से पीएम मोदी का दोस्त हूं और आगे भी रहूंगा. वह एक महान प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उनका दोस्त रहूंगा, लेकिन मुझे वह पसंद नहीं है जो वह इस समय कर रहे हैं. लेकिन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक बहुत ही खास रिश्ता है. चिंता की कोई बात नहीं है. हमारे बीच कभी-कभी कुछ पल ऐसे होते हैं.

बता दें, पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे. इस बीच यह राहत वाली खबर सामने आ रही है. ट्रंप ने कहा कि वह भारत से इस बात से नाराज हैं कि वह रूस से तेल खरीद रहा है. इसी वजह से हमने भारत पर काफी (50 फीसदी) टैरिफ भी लगाया है. उन्होंने दोनों और अन्य देशों के बीच बिजनेस डील को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा बढ़िया चल रही है. हम यूरोपियन यूनियन से काफी निराश हैं.

वहीं, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि हमें लगता है कि चीन के हाथों हमने भारत और रूस को खो दिया है. इसके साथ-साथ उन्होंने मोदी, पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक फोटो भी पोस्ट की थी.

पढ़ें: ट्रंप के बदले सुर, बोले- चिंता की बात नहीं, मैं और पीएम मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे

ट्रंप के मंत्री की धमकी, बोले- एक या दो महीने में भारत माफी मांगेगा, रखी तीन शर्तें

