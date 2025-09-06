पीएम मोदी की ट्रंप के 'हमेशा दोस्त' वाले बयान पर प्रतिक्रिया, बोले- अमेरिकी राष्ट्रपति की भावनाओं की सराहना करता हूं

ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत-अमेरिका संबंधों पर दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह बातें कहीं. उन्होंने आगे कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वह और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे, उन्होंने कहा कि 'चिंता करने की कोई बात नहीं है.' न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा भारत के साथ रिश्ते कायम रखने को तैयार रहूंगा. मैं हमेशा से पीएम मोदी का दोस्त हूं और आगे भी रहूंगा. वह एक महान प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उनका दोस्त रहूंगा, लेकिन मुझे वह पसंद नहीं है जो वह इस समय कर रहे हैं. लेकिन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक बहुत ही खास रिश्ता है. चिंता की कोई बात नहीं है. हमारे बीच कभी-कभी कुछ पल ऐसे होते हैं.