ETV Bharat / bharat

भारत-अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार, ट्रंप के 'सबसे अच्छे दोस्त' पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से रिश्तों को लेकर सकारात्मकता दिखाई है. उन्होंने पीएम मोदी को लेकर भी बयान दिया है. विस्तार से पढ़ें.

PM MODI ON TRUMP GOOD FRIENDS POST
ट्रंप के 'सबसे अच्छे दोस्त' पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया ((IANS))
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 9:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच इस समय रिश्तों में तल्खी दिखाई दे रही है. इस तल्खी का कारण भारत का रूस से तेल खरीदना है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया सोशल ट्रुथ पर एक पोस्ट शेयर किया है.

वहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप के इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं. मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी. हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं. मैं राष्ट्रपति ट्रम्प से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूं. हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे.

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रुथ पर एक पोस्ट किया. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देश अपनी बिजनेस डील की व्याधियों को दूर करने के लिए बातचीत फिर से शुरू करेंगे और इसके परिणाम भी सफल होंगे. ट्रंप ने आगे लिखा कि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं. मुझे विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी.

बता दें, यह घोषणा अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के कुछ सप्ताह बाद आई है, जिसमें रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल है. ट्रंप का पीएम मोदी को लेकर ऐसे बयान पहली बार सामने नहीं आए हैं. इससे पहले भी शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत और अमेरिका के संबंधों को बेहद खास बताते हुए पीएम मोदी को महान कहा. उन्होंने कहा कि मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा.

पढ़ें: ट्रंप ने फिर पीएम मोदी को बताया सबसे अच्छा दोस्त, ट्रेड डील पर भी दिया बयान

पीएम मोदी की ट्रंप के 'हमेशा दोस्त' वाले बयान पर प्रतिक्रिया, बोले- अमेरिकी राष्ट्रपति की भावनाओं की सराहना करता हूं

For All Latest Updates

TAGGED:

DONALD TRUMPINDIA US TIESPM NARENDRA MODIUS TARIFFS ON INDIAPM MODI ON TRUMP GOOD FRIENDS POST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोशल मीडिया पर बैन क्यों! क्यों घबराती हैं सरकारें, जानें भारत सहित दुनियाभर के देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउंट खोलने की क्या होती है उम्र

आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच

गाजा में 70 मारे गए, हमास के कब्जे वाली इमारतें उड़ा रहा इजराइल, अब तक 300 से ज्यादा जख्मी

पावरफुल रोल्स से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, क्यों है यामी गौतम की सबसे ज्यादा डिमांड?, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.