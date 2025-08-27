नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुधवार को फिनलैंड गणराज्य के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने फोन पर बात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया.

बताया जाता है कि राष्ट्रपति स्टब ने वॉशिंगटन में यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के नेताओं के बीच हाल ही में हुई बैठकों पर जानकारी साझा की, इसका मकसद यूक्रेन संघर्ष के समाधान को आगे बढ़ाना था.

पीएम मोदी एक बार फिर दोहराया कि भारत हमेशा से इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और शीघ्र शांति के साथ ही स्थिरता की बहाली का समर्थन करता आया है.

दोनों नेताओं ने भारत-फिनलैंड द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की. इसके अलावा क्वांटम टेक्नोलॉजी, 6जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही साइबर सुरक्षा और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और अधिक मजबूत करने पर सहमति जताई.

इसी क्रम में राष्ट्रपति स्टब ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र और लाभकारी निष्कर्ष को लेकर समर्थन दोहराया. साथ ही उन्होंने 2026 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता को लेकर भी अपना समर्थन जताया.

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति स्टब को शीघ्र भारत आने के लिए आमंत्रित किया. दोनों नेताओं ने निरंतर संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई.

गौरतलब है कि अभी हाल ही में रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक की थी. इस बैठक पर दुनिया भर की नजर थी, हालांकि यह बैठक पूरी तरह से सफल नहीं रही.

वहीं अलास्का में ट्रंप से मुलाकात के बाद रुस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था, हमारी बातचीत रचनात्मक और परस्पर सम्मान के वातावरण में हुई. उन्होंने ट्रंप का एक पड़ोसी के रूप में स्वागत किया और उनके साथ सीधे संपर्क स्थापित किए.

साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने और बातचीत में एक दोस्ताना और भरोसेमंद माहौल बनाए रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. विशेषकर यह है कि दोनों पक्ष परिणाम हासिल करने के लिए दृढ़ थे. हमारी बातचीत सकारात्मक रही.

