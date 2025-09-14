ETV Bharat / bharat

एक महीने में दूसरी बार पीएम मोदी कोलकाता पहुंचे, कल प्रमुख रक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

लोगों का अभिवादन स्वीकार करते पीएम मोदी ( X/@narendramodi )

कोलकाता : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय यात्रा पर रविवार शाम कोलकाता पहुंचे. पीएम सोमवार को यहां 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. एयरपोर्ट से राजभवन जाने के दौरान पीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. एक महीने से भी कम समय में मोदी का यह राज्य का दूसरा दौरा है. पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं. हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और पूर्व भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने किया. हवाई अड्डे से वह सीधे राजभवन पहुंचे, जहां वह रात्रि विश्राम करेंगे. राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस, राज्य की गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने राजभवन में उनका स्वागत किया. इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए शहर पहुंचे थे, जो सोमवार से शुरू होने वाला है.

एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी सम्मेलन में भाग लेंगे. प्रधानमंत्री विजय दुर्ग (पूर्व में फोर्ट विलियम) स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन सशस्त्र बलों का शीर्ष विचार-मंथन मंच है, जो देश के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व को वैचारिक और रणनीतिक स्तरों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक साथ लाता है. अधिकारियों ने बताया कि मोदी सोमवार दोपहर को बिहार के पूर्णिया के लिए रवाना होंगे. 22 अगस्त को कोलकाता की अपनी पिछली यात्रा के दौरान, मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया और शहर के उत्तरी उपनगर दमदम में एक रैली को संबोधित किया. कोलकाता से बिहार के पूर्णिया जाएंगे पीएम

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'कोलकाता के बाद बिहार के पूर्णिया जाऊंगा, जहां एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के साथ ही करीब 36,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करूंगा. उन्होंने कहा कि मखाना और बिहार का बहुत गहरा नाता रहा है. पूर्णिया से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की शुरुआत भी की जाएगी, जिससे इस क्षेत्र के हमारे किसान भाई-बहनों को बहुत लाभ होने वाला है.' ये भी पढ़ें- 'मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर...', असम में पीएम मोदी का संबोधन, कांग्रेस पर साधा निशाना

