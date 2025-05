ETV Bharat / bharat

बीकानेर में गरजे पीएम मोदी, कहा- देश के दुश्मनों ने देखा कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो नतीजा क्या होता है - PM MODI IN RAJASTHAN

पीएम मोदी पहली बार राजस्थान की धरती पर ( ETV Bharat Bikaner )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 22, 2025 at 1:02 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 1:49 PM IST 5 Min Read

बीकानेर : ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार राजस्थान की धरती पर पहुंचे हैं. गुरुवार को बीकानेर के पलाना में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को आंतकवादियों ने धर्म पूछकर बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था. वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था. इसके बाद हर देशवासियों ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे. उन्हें कल्पना से बड़ी सजा देंगे. देश की सेना के सौर्य से हम सब उस प्रण पर खड़े उतरे. हमारी सरकार ने सेनाओं को खुली छूट दी. तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाक को घुटने टेकने को मजबूर किया. 22 अप्रैल के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह किए. दुनिया ने देश के दुश्मनों ने देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो नतीजा क्या होता है. पीएम ने कहा कि ये संयोग ही है कि 5 साल पहले बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी. इसके बाद भी उनकी पहली जनसभा राजस्थान में सीमा पर हुई थी. ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इसके बाद भी पहली जनसभा वीर भूमि में हो रही है. पढ़ें. देश को आज मिलेगा 103 अमृत स्टेशनों का तोहफा, पीएम मोदी बीकानेर से आतंकवाद को देंगे सख्त संदेश ये भारत का नया स्वरूप है : पीएम ने कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है. जो हिंदूस्तान का खून बहाते थे, आज उन्होंने कतरे-कतरे का हिसाब चुकाया है. वो सोचते थे कि भारत चुप रहेगा. जो अपने हथियारों पर घंमड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं. ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं न्याय का नया स्वरूप है. ये ऑपरेशन सिंदूर है. ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है. ये भारत का नया स्वरूप है.

Last Updated : May 22, 2025 at 1:49 PM IST