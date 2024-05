ETV Bharat / bharat

संगम के परेड मैदान में आज तीसरी बार जनसभा करेंगे पीएम मोदी, वाराणसी में 25 हजार महिलाओं से करेंगे संवाद - lok sabha election 2024

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 21, 2024, 6:49 AM IST | Updated : May 21, 2024, 8:56 AM IST

पीएम मोदी आज प्रयागराज में जनसभा करेंगे. ( PHOTO Credit; Etv Bharat )

काशी में पीएम मोदी महिलाओं से करेंगे संवाद. (VIDEO Credit; Etv Bharat) प्रयागराज : लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं. अब सियासी दल 25 मई को छठवें चरण के मतदान के लिए जोर लगा रहे हैं. प्रयागराज में भी इसी चरण में वोटिंग होनी है. इसी कड़ी में मंगलवार की दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी में जनसभा करने जा रहे हैं. वह गंगा, यमुना और सरस्वती की धरती पर संगम के नजदीक परेड मैदान में जनसभा करेंगे. पीएम मोदी प्रयागराज की इलाहाबाद और फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशियों के लिए सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश करेंगे. इससे पहले पीएम ने साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इसी मैदान पर जनसभा को संबोधित किया था. वह आज तीसरी बार यहां जनसभा करने जा रहे हैं. वहीं पीएम मोदी आज वाराणसी के दौरे पर भी रहेंगे. वह वहां 25 हजार महिलाओं से संवाद करेंगे. प्रयागराज के परेड मैदान में प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा की तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. पुलिस आयुक्त और डीएम समेत अन्य अफसर पीएम की जनसभा की सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य तैयारियों का जायजा ले चुके हैं. मंच से लेकर हेलीपैड तक किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो उसको लेकर अफसरों ने ब्रीफिंग करने के साथ ही फ्लीट का रिहर्सल भी कर लिया है. अफसरों ने बैठक कर लिया तैयारियों का जायजा. (PHOTO Credit; Etv Bharat) पुलिस लाइंस में अफसरों ने की बैठक : जनसभा स्थल पर ब्रीफिंग के बाद पुलिस अफसरों ने सोमवार की रात में पुलिस लाइंस में बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का खाका खींचा. पीएम मोदी की सभा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई चूक न हो उसके लिए अफसरों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए. प्रभारी मंत्री ने तैयारियों को पूरा करवाया : प्रयागराज जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने जनसभा स्थल पर जाकर सभी तैयारियों को समय से पूरा करवाया. भीषण गर्मी को देखते हुए जनसभा स्थल पर ऐसा पंडाल बनाया गया है, जिससे कि वहां पर आने वाले लोगों को गर्मी से बचाया जा सके. पीएम मोदी की इस जनसभा में 5 लाख से ज्यादा लोगों के भीड़ जुटने का अनुमान है. यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने पीएम मोदी की जनसभा को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की है. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी की इस जनसभा का असर प्रयाजराज की दोनों सीटों के साथ ही भदोही लोकसभा क्षेत्र पर भी पड़ेगा और इन सभी सीटों पर कमल खिलेगा. इसी मंच पर संबोधित करेंगे पीएम. (PHOTO Credit; Etv Bharat) दोनों लोकसभा सीटों पर कौन-कौन से हैं प्रत्याशी : प्रयागराज की इलाहाबाद लोकसभा सीट से वेस्ट बंगाल के पूर्व राज्यपाल यूपी के पूर्व स्पीकर केशरी नाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी उम्मीदवार हैं. फूलपुर लोकसभा सीट से फूलपुर के वर्तमान विधायक प्रवीण पटेल को लोकसभा कैंडिडेट बनाया गया है. आज एक सप्ताह में दूसरी बार काशी पहुंचेंगे पीएम : पीएम मोदी आज प्रयाराज के अलावा काशी भी जाएंगे. एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार पीएम मोदी वाराणसी जाएंगे. वह मातृशक्ति संवाद कार्यक्रम में 25000 महिलाओं को संबोधित करेंगे. मातृशक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में अहम भूमिका निभाई थी. प्रधानमंत्री ने इन महिलाओं के प्रति आभार जताने के लिए इनसे मिलने की इच्छा जताई थी. आज प्रधानमंत्री काशी में लगभग 25 हजार महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे. डॉ. संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शाम को नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा. इसमें संचालन, मंच, व्यवस्था समेत संपूर्ण दायित्व मातृशक्ति ही संभालेंगी. प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में विशेष काम कर रहीं महिलाओं, स्वयं सहायता समूह की खास महिलाओं और भाजपा की महिला पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे. नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में लघु भारत का स्वरूप भी देखने को मिलेगा. मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे. पीएम दो दिवादीय यात्रा पर 21 मई को काशी पहुंचेंगे व 22 मई की सुबह रवाना होंगे. यह भी पढ़ें : पीएम मोदी वाराणसी में आज 25 हजार महिलाओं से करेंगे संवाद

