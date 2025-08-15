नई दिल्ली\रायपुर: देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया. पीएम मोदी ने देशवासियों को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुसार काम करने की अपील की. इस दौरान मोदी ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के बारे में भी देश को बताया.

पीएम मोदी ने कहा "देश जानता है कि हमारे देश का बहुत बड़ा जनजातीय क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में, माओवाद की चपेट में पिछले कई दशकों से लहूलुहान हो चुका था. सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी परिवारों को हुआ. आदिवासी माताओं, बहनों ने अपने होनहार बच्चों को खो दिया. नौजवान बेटे गलत रास्ते पर खींच लिए गए, भटकाए गए. उनके जीवन को तबाह कर दिया गया."

बस्तर में नक्सलवाद पर पीएम मोदी (ETV Bharat Chhattisgarh)

पीएम मोदी ने कहा "हमने फौलादी हाथ से काम लिया. एक समय था जब सवा सौ से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़े जमा चुका था. माओवाद के चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र और परिवार फंसे हुए थे. आज सवा सौ जिले में नक्सलवाद सिर्फ 20 जिलों तक सिमट गया है. जनजातीय समाज की हमने सेवा की."

पीएम ने कहा "एक जमाना था जब बस्तर को याद करते ही माओवाद, नक्सलवाद, बम बंदूक की आवाज सुनाई देती थी. उसी बस्तर में नक्सवलाद से मुक्त होने के बाद बस्तर के जवान अब ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं. हजारों नौजवान भारत माता की जय बोलकर खेल के मैदान में उतरते हैं. जिससे पूरा वातावरण उत्साह से भर जाता है. जो क्षेत्र कभी रेड कॉरिडोर के रूप में जाने जाते थे वो आज विकास के ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं जो हमारे लिए गर्व की बात है. भारत के नक्शे में इन क्षेत्रों को लहूलुहान कर दिया गया था. लाल रंग से रंग दिया गया था. हमने वहां संविधान, कानून और विकास का तिरंगा फहरा दिया है."